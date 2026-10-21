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כיכר השבת
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ערב בחירות: גפני זועם על נתניהו | פעיל ג'יהאד הוסווה כנהג מונית  • צפו

ערב בחירות: גפני זועם על נתניהו | פעיל ג'יהאד הוסווה כנהג מונית  • צפו
ערב בחירות: גפני זועם על נתניהו | פעיל ג'יהאד הוסווה כנהג מונית  • צפו
היום בכיכר

גפני באזהרה חריפה לנתניהו בעקבות הדרת מוסדות חרדיים | מהומות סוערות מחוץ לתחנת המשטרה בכפר סבא סביב הסגרת בחור ישיבה | סמוטריץ' בהצעה דרמטית לווינטר | בנק ישראל עוצר את רצף ההפחתות ומותיר את הריבית ללא שינוי | תיעוד דרמטי לוחמי הגדעונים לכדו בבית לחם פעיל ג'יהאד אסלאמי שהוסווה כנהג מונית | דיווח ביטחוני מפריך את הטענה שטראמפ בלם תקיפה ישראלית באיראן | והתיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית: צרפתים צולים מרשמלו על אש הפוגרום בפריז | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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