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כיכר השבת
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עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | מעצר בני ישיבות ערב בחירות

עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | מעצר בני ישיבות ערב בחירות
עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | מעצר בני ישיבות ערב בחירות
היום בכיכר

שחרור בחורי חב"ד מנתב"ג לבקו"ם מול כליאת הסרבנים | הערב ב"כיפות שחורות": יעקב מילר משיב על שריפת הקולות בימין | דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן וחשש ממתקפה בהמשך | נתניהו וסמוטריץ' אצל הרב סדן, וינטר מבהיר: רצים עד הסוף | אישום חמור בבית שמש: עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | והתיעוד היומי: מותגי יוקרה מהביזה בצרפת נמכרים בהנחות ענק | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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