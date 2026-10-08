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כיכר השבת
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משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו

משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו
משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו
היום בכיכר

סערת הטלפונים הכשרים: נשיא העליון מתנצל בפני המגזר החרדי | מחאת הפלג הירושלמי: כאוס ועומסי ענק בבני ברק | בית המשפט קבע: ח"כ עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר | תלמידי ישיבות נעצרו הלילה: צה"ל מגיב לביקורת | בוז ודגלי חיזבאללה: ראש עיריית ניו יורק הותקף בעצרת זיכרון | עשרות הרוגים בתקיפה קטלנית באוקראינה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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