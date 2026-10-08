משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו
משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו
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כיכר השבת |