חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)