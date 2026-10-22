חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי
חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי
חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)
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