 דלג לתוכן הראשי
כיכר השבת
הכלשידורי חיתוכניות

חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי

חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי
חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי
אולפן ליל שישי

חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)

אל
אולפן ליל שישי
כיכר השבת |
9
למאמר המלא
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר