במלאות 13 שנים להסתלקות מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, יו"ר ש"ס אריה דרעי חוזר בראיון עומק ייחודי לישי כהן אל הרגעים הדרמטיים וחושף את מאחורי הקלעים של הנהגת הדור | המפגש כילד ממרוקו, המאבק בנציגי 'אגודת ישראל', שבירת המיתוס על רבין, הצעידות הליליות ליד הכנסת, הדרמה הלילית סביב בחירת הראש"ל, המחזה שזעזע את הרופאים והרגע שבו נישק את ידו של מרן וויתר על המקום הראשון | וגם, ההתקפה החריפה על היועמ"שית (חרדים)

י ישי כהן כיכר השבת | 16:30