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אביגדור ליברמן בריאיון: לא נשב עם הסיעות החרדיות, הן  צריכות להיות לפחות שתי קדנציות במדבר פוליטי

אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא
אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא
הריאיונות

שמונה ימים בלבד לבחירות 2026, יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בריאיון הציג ליברמן את הרפורמות שהוא מבקש לקדם בנושאי דת ומדינה, והסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים – גם אם המחיר יהיה הותרת בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה לתקופת מעבר | ליברמן הבהיר כי לא יהיה שותף לממשלה ללא חוק גיוס מלא ליהודים וערבים כאחד, עם אפס פטורים ללומדי תורה (חדשות)

י
ישי כהן
כיכר השבת |
31
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כיכר השבת
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