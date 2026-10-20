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המפלגות הקטנות שמעוררות זעם ולמה עוצרים בני ישיבות רגע לפני הבחירות? | פאנל 'כיפות שחורות'

המפלגות הקטנות שמעוררות זעם ולמה עוצרים בני ישיבות רגע לפני הבחירות? | פאנל 'כיפות שחורות'
המפלגות הקטנות שמעוררות זעם ולמה עוצרים בני ישיבות רגע לפני הבחירות? | פאנל 'כיפות שחורות'
כיפות שחורות

האם מעצר תלמידי ישיבות בתקופת הבחירות נועד להבעיר את הרחוב ולעורר כאוס? והאם המפלגות החרדיות הקטנות ימיטו אסון וישרפו את הקולות של עולם התורה וגוש הימין? | הפאנל הסוער של 'כיפות שחורות' התכנס לעימות טעון במיוחד | "יש פה שלטון על שמטרתו לפגוע בחרדים", זעק איש 'דגל'; המילואימניק הטיח מנגד: "צריך סנקציות כלכליות נוקשות" | צפו (כיפות שחורות)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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