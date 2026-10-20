האם מעצר תלמידי ישיבות בתקופת הבחירות נועד להבעיר את הרחוב ולעורר כאוס? והאם המפלגות החרדיות הקטנות ימיטו אסון וישרפו את הקולות של עולם התורה וגוש הימין? | הפאנל הסוער של 'כיפות שחורות' התכנס לעימות טעון במיוחד | "יש פה שלטון על שמטרתו לפגוע בחרדים", זעק איש 'דגל'; המילואימניק הטיח מנגד: "צריך סנקציות כלכליות נוקשות" | צפו (כיפות שחורות)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:00