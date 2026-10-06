התוכנית 'כיפות שחורות' חוזרת בפרק סוער במיוחד | שלוש שנים לטבח הנורא, חגי רזניק מטיל פצצה ומזהיר: "ה-7 באוקטובר הבא יגיע מהנגב" | מתנדבי זק"א משחזרים את מראות הזוועה מעוטף עזה עם תמונות מהטלפונים האישים | עימות בפאנל סביב פשיטת המשטרה הצבאית על ביתו של בחור ישיבה במודיעין ימים ספורים לפני חתונתו | ואיך משפיעות עליכם המפלגות שקוראות תיגר על ש"ס ויהדות התורה? • צפו בפאנל המלא והטעון (כיפות שחורות)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:00