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השפעת הטבח על יחסי החרדים עם המדינה, המומחה שמזהיר מהטבח הבא וחידוש מעצרי העריקים • צפו

המומחה שמזהיר מהטבח הבא וחידוש המעצרים של בני הישיבות | פאנל 'כיפות שחורות' המלא
המומחה שמזהיר מהטבח הבא וחידוש המעצרים של בני הישיבות | פאנל 'כיפות שחורות' המלא
כיפות שחורות

התוכנית 'כיפות שחורות' חוזרת בפרק סוער במיוחד | שלוש שנים לטבח הנורא, חגי רזניק מטיל פצצה ומזהיר: "ה-7 באוקטובר הבא יגיע מהנגב" | מתנדבי זק"א משחזרים את מראות הזוועה מעוטף עזה עם תמונות מהטלפונים האישים | עימות בפאנל סביב פשיטת המשטרה הצבאית על ביתו של בחור ישיבה במודיעין ימים ספורים לפני חתונתו | ואיך משפיעות עליכם המפלגות שקוראות תיגר על ש"ס ויהדות התורה? • צפו בפאנל המלא והטעון (כיפות שחורות)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
19
למאמר המלא
כיכר השבת
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