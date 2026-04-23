כיכר השבת
נלכד ברשת

המצור על העץ: הקרב של גור הדובים נגד חצי ההרדמה ריתק עיר שלמה

דוב שחור צעיר שהחליט לטפס על עץ בלב שכונת מגורים באולבני עורר סערה מקומית ביום שלישי האחרון | לאחר שעות של מתח ועימות מול כוחות הביטחון, הדוב חולץ בשלום בעזרת חצי הרדמה ורשת ביטחון שנפרסה תחתיו (חדשות בעולם)

הדב צונח (צילום: רשתות חברתיות)

הדרמה החלה בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, כאשר הדוב טיפס לראשונה על עץ בגובה של כשתי קומות בשכונה בצפון המדינה. עם עלות השחר, תושבים מודאגים שהבחינו בדב המטפס הזעיקו את המשטרה ואת אנשי המחלקה לשימור הסביבה של מדינת ניו יורק.

במשך שעות ארוכות נאחז הגור העקשן בענפים הגבוהים, בזמן שקהל סקרנים רב מילא את הרחובות והתנועה באזור נחסמה, כדי לפנותו בבטחה, החליטו הכוחות להשתמש בחצי הרדמה. המבצע דרש סבלנות רבה, שכן לקח כמעט שעתיים עד שחומר ההרדמה השפיע על הדוב באופן מלא.

ברגע השיא, לאחר שאיבד את הכרתו ואת אחיזתו בקליפת העץ, צנח הדוב מגובה רב היישר לתוך רשת מרופדת שהמתינה לו על הקרקע. מהרשויות נמסר כי הדוב לא נפגע במהלך החילוץ והוא הוחזר לסביבתו הטבעית בהרי הקטסקיל. מומחי חיות בר הזהירו כי תצפיות דומות עשויות להפוך לשכיחות יותר עם סיום תקופת שנת החורף של הדובים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

