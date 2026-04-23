הדרמה החלה בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, כאשר הדוב טיפס לראשונה על עץ בגובה של כשתי קומות בשכונה בצפון המדינה. עם עלות השחר, תושבים מודאגים שהבחינו בדב המטפס הזעיקו את המשטרה ואת אנשי המחלקה לשימור הסביבה של מדינת ניו יורק.

במשך שעות ארוכות נאחז הגור העקשן בענפים הגבוהים, בזמן שקהל סקרנים רב מילא את הרחובות והתנועה באזור נחסמה, כדי לפנותו בבטחה, החליטו הכוחות להשתמש בחצי הרדמה. המבצע דרש סבלנות רבה, שכן לקח כמעט שעתיים עד שחומר ההרדמה השפיע על הדוב באופן מלא.

ברגע השיא, לאחר שאיבד את הכרתו ואת אחיזתו בקליפת העץ, צנח הדוב מגובה רב היישר לתוך רשת מרופדת שהמתינה לו על הקרקע. מהרשויות נמסר כי הדוב לא נפגע במהלך החילוץ והוא הוחזר לסביבתו הטבעית בהרי הקטסקיל. מומחי חיות בר הזהירו כי תצפיות דומות עשויות להפוך לשכיחות יותר עם סיום תקופת שנת החורף של הדובים.