80 מעלות בחשיכה: האקרים פתחו ב'טרור מזון' במאות סופרמרקטים 

מאות סופרמרקטים ברחבי צרפת נפגעו במתקפת סייבר חריגה, שהובילה להשמדת כמויות גדולות של מזון ולנזקים כספיים המוערכים במיליוני אירו. בין הרשתות שנפגעו נמצאות כמה מרשתות המזון הגדולות במדינה, והאירוע עורר דאגה בעקבות האפשרות שמערכות תפעול חיוניות נוספות חשופות למתקפות דומות.

על פי דיווחים בתקשורת הצרפתית והבינלאומית, המתקפה התרחשה בלילה שבין יום ראשון לשני, כאשר האקרים השתלטו מרחוק על מערכות הקירור של מאות סניפים. במקום לפגוע ישירות בקופות או במאגרי המידע של הלקוחות, הם שיבשו את פעולת מערכות בקרת הטמפרטורה, וגרמו לעלייה חריגה בחום במקררים ובמקפיאים. בחלק מהמקומות הגיעו הטמפרטורות לכ־50 מעלות, ובמקרה אחד דווח על טמפרטורה של כ־80 מעלות בציוד שנפגע. החום גרם לנזקים לציוד, ובחלק מהחנויות אף הופעלו מערכות כיבוי אש. עובדים שהגיעו לסניפים בשעות הבוקר נאלצו להתמודד עם מקררים שהפסיקו לתפקד ועם כמויות גדולות של מוצרים שהתקלקלו.

המקררים בצרפת אחרי המתקפה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:31 המקררים בצרפת אחרי המתקפה ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי הדיווחים, כ־300 סניפים של רשת אינטרמרשה ורשת נטו שבבעלות אותה קבוצת קמעונאות נפגעו, לצד כמאה סניפים של קואופרטיב יו, כ־80 סניפים של קרפור, כמה סניפים של לקלרק וכ־30 סניפים של מונופרי.

הנזק הכספי הכולל טרם הוערך במדויק, אך ההערכות הן כי הוא עשוי להגיע למיליוני אירו ואף לעשרות מיליונים. באחד הסניפים שנפגעו דווח על אובדן סחורה בשווי של כ־21 אלף אירו במחירי רכישה. חנויות נאלצו לפנות מוצרי מזון טריים וקפואים כדי למנוע את מכירתם לאחר שהקירור נפגע, ובחלק מהמקומות הפעילות הופסקה זמנית.

המשטרה בפריז פתחה בחקירה, ורשות הסייבר הלאומית של צרפת מעורבת בבדיקת האירוע. הרשויות בוחנות גם את האפשרות שמדובר בפרצה שעלולה להשפיע על עסקים נוספים, וכי מדינות אירופיות אחרות עשויות להתמודד עם איומים דומים.