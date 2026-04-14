בראיון מיוחד שהעניק למגיש שון האניטי ברשת Fox News, סיפק ג'יי די ואנס הצצה נדירה למגעים הדיפלומטיים שהתקיימו מול איראן על אדמת פקיסטן. לפי דבריו של ואנס, המשלחת האמריקנית בחרה לסיים את סבב השיחות לאחר שהתחוור כי לצד האיראני אין מנדט אמיתי לקבלת החלטות.

ואנס הסביר כי המפגש סיפק תובנות חשובות על אופן הפעולה של טהרן: "מה שמעניין הוא שבתוך תהליך המשא ומתן הזה, רכשנו ידע מסוים על האופן שבו האיראנים מנהלים משא ומתן", אמר. לדבריו, חוסר היכולת של הצד השני לסגור קצוות בשטח הוא שהוביל לסיום המגעים:

"זה בסופו של דבר הסיבה שעזבנו את פקיסטן, כי מה שהבנו זה שהם לא היו מסוגלים. אני חושב שהצוות שהיה שם לא היה מסוגל לסגור עסקה והם היו צריכים לחזור לטהרן, בין אם למנהיג העליון ובין אם למישהו אחר, ולמעשה לקבל אישור לתנאים שהצבנו".

חלק מרכזי בראיון הוקדש לאיומים האיראניים על נתיבי השיט הבינלאומיים. ואנס תקף את התנהלות טהרן: "הם בעצם מאיימים על כל ספינה שנעה דרך מצר הורמוז". הוא הבהיר כי הממשל האמריקני לא יעבור על כך בשתיקה והציב משוואה ברורה של "מידה כנגד מידה": "כפי שהנשיא הראה, שניים יכולים לשחק במשחק הזה! אם האיראנים ינסו לעסוק בטרור כלכלי, אנחנו נציית לעיקרון פשוט שאף ספינה איראנית לא תצא". לדבריו, איום זה מהווה מנוף לחץ משמעותי: "אנחנו יודעים שזה עניין גדול עבורם. אנחנו יודעים שזה מפעיל מנוף כלכלי נוסף.

למרות המבוי הסתום בשיחות, ואנס הבהיר כי העמדה האמריקנית הוצגה בצורה נחרצת וברורה. "הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו", הדגיש, והוסיף כי כעת חובת ההוכחה היא על האיראנים:

"בין אם ננהל שיחות נוספות ובין אם נגיע בסוף לעסקה, אני באמת חושב שהכדור נמצא במגרש האיראני כי שמנו הרבה על השולחן".

בסיום דבריו, התייחס ואנס לחזון של הממשל כלפי עתידה של איראן בקהילה הבינלאומית, תוך שהוא מצטט את עמדת הנשיא: "נשיא ארצות הברית אמר שהוא ישמח מאוד אם איראן תזכה ליחס של מדינה נורמלית", אך הבהיר כי הדבר תלוי אך ורק בהיענות האיראנית לתנאים שהוצבו בפניהם.