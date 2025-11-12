כיכר השבת
פריצה מוזאונית נוספת

"גל ביזה אכזרי" | שישה פסלים רומיים נגנבו מהמוזיאון הלאומי בדמשק

פריצה חסרת תקדים במוזיאון הלאומי של דמשק הובילה לגניבת שישה פסלי שיש עתיקים מתקופת רומא, רק חודשים לאחר פתיחת המוסד מחדש בתום מלחמת האזרחים ונפילת משטר אסד | החשש במוסדות התרבות: גל נוסף של ביזה אכזרית ושוק שחור פעיל לאוצרות היסטוריים (בעולם)

המוזיאון הלאומי בדמשק (צילום: Schumeru)

המוזיאון הלאומי בדמשק, מהמוסדות התרבותיים המרכזיים והעתיקים במזרח התיכון, נפרץ בלילה שבין ראשון לשני. תחקיר ראשוני מגלה כי הגנבים הצליחו להתגבר על שערי המתכת ומצלמות האבטחה שהותקנו לאחר פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011. אנשי המוזיאון הגיעו בבוקר אל אגף העתיקות הקלאסיות וגילו דלת שבורה - ומתוך התצוגה נעלמו שישה פסלים רומיים משיש, בני אלפי שנים.

מנהל אגף עתיקות וסמלים במוזיאון, שהתראיין בעילום שם, סיפר לסוכנויות הידיעות כי מדובר בפסלים מהחשובים באוסף ושחקירת האירוע החלה מיידית בסיוע המשטרה. מפקד משטרת דמשק אישר כי שומרים ועובדים נחקרו בחשד למעורבות, אך טרם בוצעו מעצרים.

האירוע מגיע בשעה רגישה, חודשים ספורים לאחר פתיחת המוזיאון מחדש בינואר 2025, עם תקווה לשיקום התרבות המקומית בתום 14 שנות המלחמה וקריסת שלטון משפחת אסד. "גל ביזה עבר על בשנים האחרונות," מסר בכיר לשעבר במועצת העתיקות, "והפעם החשש הוא לחדירה מאורגנת של גנבי עתיקות, שמכירים היטב את נקודות התורפה של המוסדות הציבוריים".

ברקע, אזהרות בינלאומיות לגבי שוק שחור פורח לפריטי עתיקות: מחודש יוני השנה התריע ארגון המוזיאונים הבינלאומי מפני סחר בלתי חוקי הגובר באוצרות מאזורי מלחמה, ותיעד עשרות אלפי פריטים שנגנבו מאז 2011 במקביל לדיווחים על חפירות אוצרות בלתי חוקיות ופרסומים ברשתות החברתיות.

מנהלי המוזיאון הודיעו על סגירה זמנית, והביעו תקווה להשבת הפסלים: "מיד נקטנו באמצעים חדשים להגנת יתרת העתיקות, למרות המצב המורכב".

