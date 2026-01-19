נשק יום הדין: התגובה הקיצונית שאירופה יכולה לנקוט נגד טראמפ

אירופה נערכת להפעלת "בזוקת מסחר" נגד ארה"ב בתגובה לאיומי המכסים: האיחוד האירופי שוקל חסימת גישה לשווקים והטלת מכסי תגובה בשווי מיליארדי אירו, בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ על מיסוי ייבוא משמונה מדינות ביבשת.

נציגי מדינות אירופה קיימו כינוס חירום שבו עלתה הדרישה להפעיל את ה"כלי נגד כפייה", המכונה בקהילה הכלכלית "בזוקת מסחר", בתגובה לצעדיו האחרונים של הממשל האמריקאי.

המהלך עשוי לכלול הגבלות על גישה לשווקי האיחוד האירופי, הטלת בקרת ייצוא ואף התליית רישיונות פעילות של חברות אמריקאיות ומיסוי שירותים.

מדובר בתגובה קיצונית שנחשבת גם ל"נשק יום הדין", והפעלתה נגד ארה"ב תגרור עימות חסר תקדים בין אירופה למעצמה הגדולה בעולם.

במקביל לבחינת הפעלת הכלי המיוחד, האיחוד שוקל להוציא אל הפועל הטלת מכסי תגובה בגובה 93 מיליארד אירו נגד ארצות הברית. מדובר במכסים שהוכרזו בעבר והקפאתם סוכמה במסגרת הפוגת סחר בקיץ האחרון, אולם כעת הם עומדים שוב על הפרק. בפרלמנט האירופי הבהירו כי בשלב זה לא ניתן יהיה לאשר את הסכם הסחר מול וושינגטון, וזאת לדברי מנפרד ובר "בהינתן איומיו של דונלד טראמפ בנוגע לגרינלנד".

התגובה האירופית מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הודיע בשבת כי יטיל מכסים בשיעור של 10% החל מה-1 בפברואר על סחורות המגיעות מצרפת, גרמניה, בריטניה, דנמרק, פינלנד, הולנד, נורווגיה ושוודיה. לפי הודעת הממשל, המכסים צפויים לזנק לשיעור של 25% בתחילת חודש יוני, במידה ולא תושג הסכמה בין הצדדים. המהלך האמריקאי נתפס כחלק מהלחץ שמפעיל הנשיא בנוגע לדרישתו לרכישת האי גרינלנד.

איומיו של טראמפ על שמונה מדינות מתוך כלל מדינות האיחוד האירופי, משאירות פתח לעקיפת המכסים של טראמפ.

למרות חריפות הצעדים, קיימת אפשרות שהמדינות עליהן הוטלו המכסים ינסו לעקוף את המגבלות באמצעות ניתוב הסחורות דרך מדינות אחרות באיחוד האירופי שאינן נכללות ברשימה של הממשל האמריקאי, וזאת בשל היעדר גבולות מסחר פנימיים ביבשת.