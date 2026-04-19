כיכר השבת
פעם בחיים

בגדול של שלושה מגרשי כדור-רגל: אסטרואיד ענק יחלוף במרחק נגיעה מכדור הארץ

ביום שישי ה-13 באפריל 2029, השמיים עומדים להשתנות באירוע של פעם בחיים: אסטרואיד בגודל מגדל אייפל יחלוף קרוב יותר מלווייני התקשורת שלנו | האם אנחנו בסכנה? הכל על המפגש השמימי הנדיר שייראה בעין בלתי מזוינת מעל חצי הכדור המזרחי (חדשות בעולם)

אסטרואיד (צילום: pixabay)

עמוק בחלל, סלע ענק בשם אפופיס עושה את דרכו לעבר מפגש היסטורי עם כדור הארץ. מדובר באסטרואיד עצום ברוחב של כ-375 מטרים, גודל המשתווה לשלושה מגרשי כדורגל.

מה שהופך את האירוע הזה למסעיר במיוחד הוא המרחק: בשיא קרבתו, אפופיס יחלוף במרחק של כ-32,000 קילומטרים בלבד מפני השטח של כדור הארץ. זהו מרחק הקרוב יותר מכמה מהלוויינים המקיפים אותנו, ופי 12 קרוב יותר מהמרחק הממוצע של הירח אלינו. לפי נאס"א, אירוע כזה, שבו אסטרואיד בסדר גודל כזה מתקרב כל כך, מתרחש רק פעם בכמה אלפי שנים.

למרות השם המאיים "אפופיס" והחששות המוקדמים שהעלו אפשרות להתנגשות, המדענים מרגיעים: אין סכנת פגיעה. במקום אסון, מדובר בהזדמנות מדעית נדירה. המשיכה המגנטית והכבידתית של כדור הארץ עשויה להיות כה חזקה עד שהיא תגרום ל"רעידות אדמה" על פני האסטרואיד ואולי אף למפולות סלעים על פניו.

עבור הצופים בכדור הארץ, מדובר במחזה מרהיב. במיקומים חשוכים באירופה, אפריקה ומערב אסיה, ניתן יהיה לראות את אפופיס כנקודת אור הנעה בשמיים בעין בלתי מזוינת, ללא צורך בטלסקופים או משקפות. זהו רגע נדיר שבו האנושות יכולה לחזות מקרוב בסוכן של כאוס, שחולף לידנו רק כדי להמשיך במסעו המסתורי בחלל.

