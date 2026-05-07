כיכר השבת
רובוט עבודה זרה

רובוט מזֶן חדש: "גאבי" הרובוט הראשון שהושבע כבודהיסט בקוריאה

בטקס דתי  בלב סיאול, רובוט קיבל על עצמו את עקרונות הבודהיזם ועבר טקס הסמכה מסורתי | מעתה, הטכנולוגיה לא רק משרתת את האדם אלא מתחייבת לערכי החמלה והמוסר העתיקים (חדשות בעולם)

גאבי בשירות הזן (צילום: מסך)

במרכז סיאול, תחת תקרת פנסי נייר צבעוניים, התרחש השבוע אירוע מעניין. רובוט הומנואידי עבר טקס "סוגיה" והושבע כחבר בקהילה הבודהיסטית. הרובוט, שזכה לשם הדהרמה "גאבי". הופיע לטקס כשהוא לבוש בגלימות מסורתיות בצבעי אפור וחום, עם קסדה המדמה ראש מגולח של נזיר.

במהלך הטקס, גאבי קד קידה בפני הנזירים והשיב בקול ברור "כן, אתמסר" כאשר נשאל אם יקדיש את עצמו לבודהה.

האחראי על ענייני התרבות במסדר, לדבריו, הטקס מסמל את השאיפה של החברה לדו-קיום הרמוני בין בני אדם לרובוטים, תוך שימוש בטכנולוגיה המבוססת על ערכים של חכמה ואחריות.

גאבי לא יישאר לבד במשימתו; הוא צפוי להשתתף במצעד יחד עם שלושה "חברים" רובוטיים נוספים: סוקג'ה, מוהי וניסה.

