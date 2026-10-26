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אירוע חריג בגרמניה

חרדה על הסיפון: ספינת התענוגות התנגשה באונייה - כך זה נראה בזמן אמת

התנגשות בנמל בזמן סערה: ספינת תענוגות גרמנית התנגשה באוניות מטען| האירוע התרחש בעת יציאתה של האונייה „Mein Schiff 3” מהנמל בברמרהאפן שבגרמניה | על סיפונה שהו 2,428 נוסעים ו-922 אנשי צוות | לפי המידע הראשוני, לא היו נפגעים, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה | צפו בתיעוד מהבוקר (בעולם) 

כה
כיכר השבת
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תיעוד האירוע
תיעוד האירוע (צילום: רשתות חברתיות 27א)

סערה שפקדה את חופי צפון גרמניה הובילה לתאונה ימית בנמל ברמרהאפן, כאשר אוניית התענוגות „Mein Schiff 3” התנגשה באוניות מטען בעת שיצאה הבוקר (שני) מהנמל. בעקבות ההתנגשות נגרם נזק לסירות ההצלה של אוניית הנוסעים, כפי שנראה בתיעוד שצולם לאחר האירוע.

לפי הודעת המשטרה, בתחילה דווח על התנגשות בין אוניית התענוגות לאוניית מטען אחת, אך בהמשך נמסר כי בסך הכול היו מעורבות בתאונה שלוש אוניות.

חברת TUI Cruises, המפעילה את אוניית התענוגות, אישרה את התקרית, אך מסרה כי האונייה התנגשה באוניית מטען אחת בלבד. לאחר התאונה שבה האונייה לעגון בנמל, שם החלו אנשי מקצוע לבחון את היקף הנזק.

בעת ההתנגשות היו על הסיפון 2,428 נוסעים ו-922 אנשי צוות. בחברה הבהירו כי לא דווח על נפגעים וכי הנוסעים יכולים להישאר בינתיים באונייה, בזמן שמומחים בודקים את מצבה. עוד נמסר כי פרטים נוספים יפורסמו לאחר שיתקבלו ממצאים מבוססים.

משטרת המים הגרמנית פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה. בשלב זה טרם נקבעו היקף הנזק המדויק והגורם להתנגשות. ברקע האירוע עמדה סופת „מניה”, שהביאה ביום ראשון למשבי רוח חזקים לאורך חופי הים הצפוני.

אוניית „Mein Schiff 3” מסוגלת לארח עד 2,506 נוסעים וכוללת מסעדות, ברים, מתחמי בילוי ומרפאה עם צוות רפואי וציוד לטיפול במצבי חירום.
גרמניהספינת תענוגותתאונות ימיות
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