 דלג לתוכן הראשי
בפער עצום

בעולם מהמרים על עשרות מיליוני דולרים: זה ראש הממשלה הבא

יום לפני הבחירות: מועמד אחד מוביל בהימורים על ראשות הממשלה בפולימרקט | בהימור נוסף העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
10
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

יום לפני הבחירות לכנסת ה־26, גדי איזנקוט מוביל בתחזיות בשוק ההימורים פולימרקט, עם סיכוי של 56% להיות ראש הממשלה הבא של ישראל.

מדורג במקום השני עם 28.5%, אחריו נפתלי בנט עם 10.5% ואביגדור ליברמן עם 1.7%. היקף המסחר בשוק זה הגיע עד כה לכ־54 מיליון דולר.

בהימור נפרד, העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד. בכל הנוגע לחלוקת הגושים, גוש האופוזיציה מתומחר בסיכוי של 53.5%, לעומת 46.5% לגוש נתניהו.

גדי איזנקוט (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

למרות היתרון שמקבל גוש האופוזיציה בתחזיות, הסוחרים מביעים ספק באשר לאפשרות להקים ממשלה יציבה: הסיכוי להרכבת קואליציה בעלת רוב עומד על 19.5% בלבד, ואילו האפשרות לכנסת ללא הכרעה ברורה, שבה אף צד אינו מצליח להבטיח רוב יציב, מתומחרת ב־50%.

פולימרקט היא פלטפורמת חיזוי שבה משתמשים סוחרים בכספם כדי להמר על תוצאות של אירועים עתידיים, ובהם בחירות, אירועים פוליטיים והתפתחויות כלכליות. המחירים בשוק משקפים את הערכת הסוחרים להסתברות של כל תוצאה, אך אינם מהווים סקר דעת קהל או תחזית ודאית.
בנימין נתניהוגדי איזנקוטהימוריםפולימרקטבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (35%)

לא (65%)

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותמדיניות עריכהמדיניות תיקוניםהכותבים שלנודרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר