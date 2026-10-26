בעולם מהמרים על עשרות מיליוני דולרים: זה ראש הממשלה הבא

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

יום לפני הבחירות לכנסת ה־26, גדי איזנקוט מוביל בתחזיות בשוק ההימורים פולימרקט, עם סיכוי של 56% להיות ראש הממשלה הבא של ישראל.

בנימין נתניהו מדורג במקום השני עם 28.5%, אחריו נפתלי בנט עם 10.5% ואביגדור ליברמן עם 1.7%. היקף המסחר בשוק זה הגיע עד כה לכ־54 מיליון דולר. בהימור נפרד, העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד. בכל הנוגע לחלוקת הגושים, גוש האופוזיציה מתומחר בסיכוי של 53.5%, לעומת 46.5% לגוש נתניהו.

גדי איזנקוט ( צילום: מרים אלסטר\פלאש90 )

למרות היתרון שמקבל גוש האופוזיציה בתחזיות, הסוחרים מביעים ספק באשר לאפשרות להקים ממשלה יציבה: הסיכוי להרכבת קואליציה בעלת רוב עומד על 19.5% בלבד, ואילו האפשרות לכנסת ללא הכרעה ברורה, שבה אף צד אינו מצליח להבטיח רוב יציב, מתומחרת ב־50%.

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פולימרקט היא פלטפורמת חיזוי שבה משתמשים סוחרים בכספם כדי להמר על תוצאות של אירועים עתידיים, ובהם בחירות, אירועים פוליטיים והתפתחויות כלכליות. המחירים בשוק משקפים את הערכת הסוחרים להסתברות של כל תוצאה, אך אינם מהווים סקר דעת קהל או תחזית ודאית.