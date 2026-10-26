נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף אתמול (ראשון) את מתקפתו הפוליטית נגד עבדול אל-סייד, מועמד דמוקרטי לסנאט מטעם מדינת מישיגן, והזהיר מפני האפשרות שאדם קיצוני מוסלמי יגיע לאחד ממוקדי הכוח החשובים ביותר בארצות הברית.

במהלך עצרת בעיר פורט הורון, סמוך לגבול קנדה, כינה טראמפ את אל-סייד "ג'יהאדיסט" והדגיש כי הוא נמצא "בצד של הטרוריסטים". הנשיא אף אמר כי יהיה צורך להעביר את המועמד דרך גלאי מתכות לפני שיורשה להיכנס לסנאט.

טראמפ הזכיר שוב ושוב את פיגועי 11 בספטמבר 2001, והשווה את הצורך למנוע את כניסתו של אל-סייד לסנאט למאבקם של הנוסעים בטיסה 93 בחוטפי המטוס. הנשיא הצהיר כי הגיע למישיגן כדי למנוע מ"חבר בתנועת האחים המוסלמים, שהוא ג'יהאדיסט מוסלמי", להפוך לסנאטור אמריקני.

המתקפה משתלבת בניסיונו של טראמפ להפוך את הבחירות לסנאט במישיגן למאבק על ביטחון המדינה ולא לעוד התמודדות מפלגתית שגרתית. המירוץ בין אל-סייד לבין המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס נחשב לאחד מהמרוצים שעשויים להכריע איזו מפלגה תשלוט בסנאט האמריקני.

אל-סייד, שכיהן בעבר בתפקיד בתחום בריאות הציבור בדטרויט, עשוי להפוך למוסלמי הראשון שיכהן בסנאט האמריקני אם ינצח בבחירות. הוא דוחה את ההאשמות המופנות כלפיו ומגדיר את הטענות בדבר חוסר נאמנותו למדינה כ"מבישות". לדבריו, אין לו קשר לארגוני קיצון.

אל-סייד השיב לטראמפ בעצרת שערך בהמשך היום בעיר גרנד ראפידס. הוא אמר כי אינו מוטרד מהאופן שבו הנשיא הוגה את שמו או מציג אותו, והוסיף בפני תומכיו: "לא אכפת לי אפילו שהוא זוכר את השם המלא שלי, כי אחרי נובמבר הוא יוכל פשוט לקרוא לי 'סנאטור'".