אזעקות בעוטף עזה: סמוך לשעה 22:30 (ראשון) נשמעה שורה של אזעקות צבע אדום באזור עוטף עזה, בין השאר במועצות האזוריות חוף אשקלון ושער הנגב. בתחילה דווח כי מערכת "כיפת ברזל" יירטה כמה רקטות, אולם בהמשך התברר כי לא בוצע ירי של רקטות לישראל, וכי האזעקות הופעלו בגלל ירי מקלעים בעזה.

At least 10 projectiles were launched towards southern #Israel from the #Hamas run #GazaStrip in past 15minutes. Most intercepted by the Iron Dome pic.twitter.com/5FreEdNe21