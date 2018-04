דליפת המידע מפייסבוק: על פי הודעה שפרסמה הערב (שלישי) פייסבוק ישראל, יתכן כי 46,986 גולשים ישראלים ברשת החברתית השנויה במחלוקת הושפעו מדליפת המידע לחברת קיימברידג' אנליטיקה.

"לאחר בדיקה יסודית ומקיפה ככל שניתן" אמרו הערב בפייסבוק ישראל: "ההערכה שלנו, הן לגבי מספר האנשים שהתקינו את האפליקציה והן לגבי מספר האנשים שייתכן שהמידע של חבריהם נחשף: 28 ישראלים בלבד התקינו את האפליקציה וייתכן שהושפעו עוד 46,986".

על פי הדיווח בחברת החדשות, בין עשרות אלפי הישראלים שיתכן ופרטיהם נשאבו ללא אישור, נמצא גם יונתן אוריך, ממפעילי עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה בנימין נתניהו - המונה מעל ל-2 מיליון עוקבים.

בתוך כך, מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג ישיב הערב לשאלות בנושא בסנאט האמריקני. כזכור, על פי הפרסומים לידי קיימברידג' אנליטיקה דלף מידע אישי על 87 מיליון ממשתמשי הרשת החברתית.

פייסבוק מאפשרת לגולשים לבדוק אם הם ברשימת מיליוני המשתמשים שפרטיהם דלפו ללא אישור, זאת באמצעות כניסה לממשק הגדרות > אפליקציות ואתרים > והקלדה של "This Is Your Digital Life" בשורת החיפוש. אם החיפוש העלה תוצאה, כנראה שאתם ברשימה.

מארק צוקרברג מנסה לתקן (צילום: פייסבוק)