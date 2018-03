צבעי המפתח של קולקציית אביב- קיץ 2018 הם גווני הפסטלים, טקסטורות רבות, אפליקציות, מטאלי ומנצנץ.

על הקולקציה:

העונה, מצטרף אל הרשת שחקן חדש ומשמעותי: Keds – מותג הסניקרס הראשון בעולם מאז 1916 ועד היום חורט על דגלו העצמה נשית תחת הסלוגן: Ladies first. מותג לנשים שחיות את חייהן בקצב גבוה ולא מתפשרות על סטייל.

המותגים המובילים בקיץ הקרוב הם:

Moses - מותג כחול לבן המותאם בדיוק לאקלים ולנוף הישראלי. הקולקציה של כפכפי מוזס המשלבת בין סטייל ונוחות, מציגה בקיץ הקרוב את מיטב הטרנדים הכי חמים מהארץ ומהעולם. מגוון של כ-30 צבעים המאופיינים בצבעי קיץ נועזים, גווני פסטל ופרינטים מיוחדים.

קהל היעד: נשים גברים וילדים.

עקרון ה- FREEDOM "כפכף החופש", מייצג את מהות המותג: החופש של כל אדם ללכת בדרך הייחודית לו.

Crocs- המותג הוותיק והאהוב ממשיך העונה לחדש ולהפתיע עם השקת טכנולוגיה חדישה תחת השם: Lite ride , קולקציה זו מאופיינת בנעליים קלות יותר, רכות יותר ומעוצבות על פי צו האופנה העכשווי בעולם. העונה, קרוקס ממשיכים עם הפרזנטורית העולמית דרו ברי מור בקמפיין Come as you are המתווה את הגישה כיכל אחד צריך להרגיש טוב ונוח בנעליו, בדרך שבה הוא בוחר לצעוד ומותאמת לאורח חייו.

Seventy nine - מותג הפרייבט לייבל, ממשיך להפתיע ולחדש גם העונה. בהמשך למגמה של העונה הקודמת, תוכלו למצוא בקולקציה נעלי ערב לנשים וגברים. במגוון רחב של סגנונות וטרנדים על פי צו האופנה בגזרות אופנתיות ונטולות מאמץ שמשדרגות כל לוק מבלי להתפשר על הנוחות. מותג הנעלה שמוכיח שנוחות ונוכחות צועדים ביחד.

Natural world - מותג אקולוגי 100%, עשוי מחומרים ממחוזרים מתוך דאגה לסביבה. במיוחד בימים אלו, כאשר הדיון על התחממות כדור הארץ וטרנד המחזור על הפרק הקולקציה מאוד רלוונטית ואטרקטיבית. המותג מציג שני סילואטים עיקריים וכעשרה צבעים שונים ומובילים לקיץ הקרוב.

Magma + Candy – קולקציית הפרייבט לייבל, שלנו לילדים משלבת דגמים חגיגיים ויומיומיים. העונה יש לנו קבוצת של סנדלים העשויים בטכנולוגיה ייחודית וחומרים מוקפדים המקנים נוחות מקסימלית בה הקטנים יוכלו לצעוד בחופשיות ובסטייל. נוחות ובריאות הילדים היא ערך עליון עבורנו וגם בבחירת החומרים בקולקציה, הייתה התחשבות לפרטים הקטנים ולנעילת וחליצה קלות במיוחד.

צבעוניות בולטת: גווני הפסטל, וורודים והמטאליים.

עוד מותגים בולטים העונה הם: בלנסטון, קוביאן, דיזיגוואל ואינובו.

קהל הלקוחות של הרשת מאופיין בנעליים לכל המשפחה החל מהצעד הראשון. כל אחד יוכל למצוא אצלם את הנעל הנוחה והמושלמת עבורו: נשים, גברים , ילדים וטף. טווחי מחירים: 100-650 ₪

על המותג:

במאי 2016 מותג מחדש את רשת Crocs&more תחת השם Weshoes . הוחלט לשווק שינוי זה לקהל הלקוחות ולמתג את הרשת מחדש כרשת Multi brands לכל המשפחה.

רשת חנויות ההנעלה CROCS הוקמה בשנת 2008. בשנים הראשונות הרשת נקראה רשת CROCS והמותג היחיד שנמכר בה היה קרוקס.

בשנת 2014 כצעד ביניים מיתגנו מחדש את הרשת כרשת Crocs&more, ואליה התווספו מותגים רבים נוספים.

רשת החנויות Weshoes מונה כיום מעל 60 סניפים מראש פינה ועד אילת. בנוסף, הרשת אוחזת בחנות אונליין מצליחה, מדובר באחד מאתרי הנעליים החדשניים, האופנתיים והמובילים בישראל.