"יש לי זכות להעניק לעצמי חנינה" - כך אמר היום (שני) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בציוץ בטוויטר. לדבריו, יש לו את הזכות המלאה לחון את עצמו בפרשת ההתערבות בבחירות הרוסיות - אך לא ינקוט במדיניות זו מהסיבה שלא טעה ולא פעל שלא כשורה.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!