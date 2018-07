לאחר שנה מצאת אלבומו האחרון הראפר ניסים בלאק חוזר עם שיר ראשון “King of the World” (מלך העולם) מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב. בלאק מככב בסדרה הדוקומנטרית 'חסידיסטוק' בכאן 11, שפרק הבכורה שלה פורסם בבכורה ב'כיכר השבת'.

בשנת 2015 ניסים פרץ לתודעה שלנו כאשר שיתף פעולה עם גד אלבז בשיר "ה' מלך 2.0" שהפך ללהיט היסטרי בכל העולם היהודי וכאות תודה לה' ניסים החליט לשחרר את שירו הראשון "מלך העולם" מתוך האלבום הבא.

"הייתי מבלה הרבה זמן בקבר דוד המלך", אומר נסים. "תמיד חשבתי על איך שדוד היה משבח את ה', ללא בושה, המחשבות עוררו בי השראה ורציתי לעשות את אותו הדבר".

“King of the World” (מלך העולם) הופק על ידי יוסף בראון, גיסו של ניסים, בין הסינגלים המשותפים אפשר למצוא את הלהיטים “Fly Away" “Million Years” וכיום עובדים יחד על האלבום החדש שיקרא בשם "גיבור".

צפו בפרק המלא על ניסים בלאק כאן