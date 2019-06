יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נמצא בימים אלו בביקור בארצות-הברית, אותו ניצל לראיון לרשת 'בלייז', במהלכו הרעיף מחמאות על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

"לדעתי, הנשיא טראמפ הוא החבר הטוב ביותר של ישראל שאי פעם היה לישראל ולעם היהודי בבית הלבן", אמר יאיר נתניהו, "הרוב המוחלט בישראל מעריץ את ארה"ב ומעריץ את הנשיא טראמפ, הוא 'כוכב רוק' אמיתי בישראל".

EXCLUSIVE: The son of Israeli PM Benjamin Netanyahu, @YairNetanyahu, tells @MillerStream that @realDonaldTrump is a ROCK STAR in Israel.



The full interview airs TOMORROW only on BlazeTV: https://t.co/vp4ZaQPxiO pic.twitter.com/pxAEcg9X2e