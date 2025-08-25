ברק לוי, מנכ"ל עמותת לביא ( יח"צ )

המהלך המשמעותי הזה מסמן שלב חדש בתהליך ההתפתחות של העמותה – חיזוק מערכי התפעול, הרחבת השירותים והעמקת הקשר עם הקהילה.

לתפקיד מנהל אגף חינוך משלים נבחר נריה רוזנטל, בכיר לשעבר בחיל האויר ובעל שני תארים בתחום החינוך. לתפקיד מנהלת אגף משאבי אנוש נבחרה אוריה פרנסה שגדלה והתפתחה בעמותת לביא ובעלת מומחיות בתחום משאבי אנוש. לתפקיד מנהל אגף כספים נבחר דוד גואטה, אשר מביא עימו ניסיון עשיר בניהול תקציבים ומגיע ל'לביא' מעיריית ירושלים.

נריה רוזנטל - מנהל אגף חינוך משלים ( יח"צ )

אוריה פרנסה - מנהלת אגף משאבי אנוש ( יח"צ )

דוד גואטה - מנהל אגף כספים ( יח"צ )

עמותת לביא מעסיקה כיום מעל ל-8,500 עובדים בכלל המגזרים בעיר – כללי, חרדי וערבי, דבר שהביא לה את התואר התאגיד העירוני הגדול ביותר בארץ מבחינת מספר העובדים.

בשנת 2024 עמד המחזור הכספי של העמותה כ-800 מלש"ח, צמיחה של 22% מהשנה שקדמה לה.

ברק לוי, מנכ"ל עמותת לביא: "אנו גאים לצרף לשורותינו בהנהלה הבכירה שלושה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. הצוות החדש מביא איתו אנרגיות חדשות, רמה מקצועית גבוהה, ראייה רחבה ומחויבות עמוקה למצוינות. יחד נמשיך לפתח את החינוך בירושלים ולהעניק לילדי העיר ולהוריהם את השירות האיכותי ביותר.

בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו בכלל המגזרים בעיר, עם הפעלת צהרוני 'ניצנים', וכן הפעלת מערך ליווי ההסעות של החינוך המיוחד ופרויקטים חינוכיים רבים נוספים, ועושים הכול על מנת ששנת הלימודים תיפתח על הצד הטוב ביותר.

אנו נמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם עיריית ירושלים למען הורי וילדי העיר".