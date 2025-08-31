ספרי רבי נחמן מברסלב: אש של התחדשות בלב העולם 

"אש שלי תוקד עד ביאת המשיח!" – כך התבטא רבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. ואכן, למעלה ממאתיים שנה חלפו מאז הסתלקותו, והאש הזו לא רק שלא כבתה, אלא היא הולכת ומתלקחת, הולכת ומתפשטת, מאירה את החושך הגדול של הדורות האחרונים, דורות עקבתא דמשיחא, ומחממת לבבות קפואים באור של אמונה, שמחה, תקווה ותיקון. המנשא והכלי שדרכו האש הזו עוברת מדור לדור, מנפש לנפש, הם ספריו הקדושים והנוראים, שהם הם התגלות נשמתו, עצותיו ותורותיו הנפלאות.

בדורנו אנו, דור של בלבול הדעת, של הסתר פנים, של נפילות וקשיים מבית ומחוץ, זועקת השאלה מכל פינה: "איה מקום כבודו?". היכן מוצאים את השם יתברך? כיצד מתמודדים עם הייאוש המאיים לבלוע כל חלקה טובה? איך קמים מנפילה? על כל אלה ועוד, משיב לנו רופא הנפשות האמיתי, רבי נחמן מברסלב, דרך ספריו, שהם מרפא ותרופה לכל מכאובי הנפש. אין זו חכמה בעלמא, לא פילוסופיה ולא רעיונות יפים. זוהי תורת חיים, דרך סלולה ובטוחה לכל אדם, בכל מקום שהוא, להתקרב לבוראו, למצוא את מקומו בעולם, ולחיות חיים של משמעות וקדושה.

אור האמונה בתוך ההסתרה

היסוד הגדול שעליו בנויה כל תורת ברסלב הוא האמונה. לא אמונה פשוטה, של ידיעה שכלית שיש בורא לעולם, אלא אמונה חיה, פועמת, אמונה שהיא כלי העבודה המרכזי של היהודי. רבינו הקדוש לימד: "אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד" (שיחות הר"ן, לג'). האמונה היא האוצר הגדול ביותר, כפי שאמר: "מי שיש לו אמונה – חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד... אבל מי שאין לא אמונה חס וחלילה חייו אינם חיים כלל" (שיחות הר"ן, נ"ג).

האמונה הזו אינה מתעלמת מהמציאות. להפך, היא צומחת דווקא מתוך הקושי, מתוך החושך. רבינו מלמד אותנו עיקרון נשגב: "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא ה׳ יתברך" (ליקוטי מוהר"ן, נו'). אין מקום פנוי ממנו. גם כשהאדם מרגיש שהוא נפל למקומות הנמוכים ביותר, למקומות של ריחוק וטומאה, חס ושלום, דווקא שם, הוא צריך לדעת, נמצא אור גבוה ונעלם. "במקומות הנמוכים מאוד ורחוקים מאוד מהשם יתברך שם דייקא מלובש חיות גבוה מאוד... על כן מי שנפל מאוד... צריך שידע זאת ששם, במקומו דייקא יכול להתקרב להשם יתברך ביותר" (השתפכות הנפש, כה').

זוהי בשורה אדירה לדור שלנו. אין ייאוש בעולם כלל! זהו אולי המסר המזוהה ביותר עם חסידות ברסלב, והוא חוזר ונשנה בספריו בווריאציות שונות, כי הוא העיקר והיסוד. "ודע, שהעולם גשר צר מאוד מאוד. והכלל והעיקר, שלא יתפחד כלל" (ליקוטי מוהר"ן תנינא, מח'). החיים מלאים בניסיונות ומכשולים, אך הפחד הוא האויב הגדול ביותר. והעצה כנגדו היא האמונה וההתחזקות. "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן" (ליקוטי מוהר"ן תנינא, קיב'). איזו עוצמה, איזו תקווה יש במשפט הפשוט והגאוני הזה! רבינו לא אומר שהתיקון קל, הוא אומר שהוא אפשרי. והאמונה באפשרות התיקון היא כבר חצי הדרך לתיקון עצמו.

המאבק הוא תמידי, ורבינו לא מבטיח ניצחון קל. הוא מבטיח שההתמודדות עצמה היא הניצחון. "כי כל זמן שהאדם אינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש איך שהוא, הוא נקרא נוצח את המלחמה" (השתפכות הנפש, מ'). כל התחלה חדשה, כל רצון טוב, כל נקודה של התגברות, יקרה בעיני השם יתברך לאין ערוך.

השמחה, הדיבור וההתחדשות

כדי להילחם בעצבות ובייאוש, נתן לנו רבינו את כלי הנשק החזק ביותר: השמחה. "מִצְוָה גְּדוֹלָה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד, וּלְהִתְגַּבֵּר לְהַרְחִיק הָעַצְבוּת וְהַמָּרָה שְׁחֹרָה בְּכָל כֹּחוֹ" (ליקוטי מוהר"ן תנינא, כד'). זו אינה המלצה, זוהי "מצווה גדולה". זוהי עבודה. לחפש נקודות טובות בעצמך, להכריח את עצמך לשמוח, לרקוד, לשיר. "טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד" (שיחות הר"ן, רע"ג). הניגון פותח את הלב, ממיס את הקליפות ומחבר את הנשמה לשורשה.

עצה נוספת, שהיא לב ליבה של עבודת השם על פי דרך ברסלב, היא ההתבודדות. הדיבור. לפרוש שעה ביום, לדבר עם בורא עולם בשפה פשוטה, כמו בן המדבר אל אביו. "כי באמת כל ישראל כולם קרויים 'בנים' אצלו יתברך, ועל כן ראוי לנו לפרש שיחתנו וצערנו לפניו יתברך כבן הקובל לפני אביו" (שיחות הר"ן, ז'). הדיבור הופך את האמונה המופשטת לקשר חי ואישי. "עיקר הדיבור הוא הנפש" (ליקוטי מוהר"ן, נא'), דרך הדיבור אנו מוציאים החוצה את כל מה שמעיק על הלב, מתוודים על חטאינו, מבקשים עזרה, ומודים על הטוב. זהו כלי לתיקון, כלי לצמיחה, וכלי לדבקות שאין שני לו. ומי שזקוק להכוונה נוספת בדרך התשובה, יכול למצוא עצות נפלאות באתר אשובה, המרכז תכנים יקרים מפז בנושא.

הספרים הקדושים: שמירה והצלה בתוך הבית

מעבר לתוכן הרוחני העצום, רבינו הקדוש גילה לנו סוד נורא: לעצם הימצאותם של ספריו בבית יש סגולה גדולה לשמירה. לא מדובר בספרים רגילים. אלו הם כלים המושכים את אורו ואת קדושתו של הצדיק. וכך מסופר ב"חיי מוהר"ן":

"סִפֵּר לִי אֶחָד שֶׁהָיָה מְשַׁבֵּחַ מְאֹד אֶת תּוֹרָתוֹ לְפָנָיו... וְאָמַר שֶׁצְּרִיכִין לְהִשְׁתַּדֵּל מְאֹד לִקְנוֹת סְפָרָיו. כִּי אֲפִלּוּ כְּשֶׁעוֹמְדִין בְּתֵבָה וּמִגְדָּל הֵם טוֹבָה גְּדוֹלָה, כִּי סְפָרָיו הֵם שְׁמִירָה גְּדוֹלָה בַּבַּיִת לִשְׁמֹר גַּם הָעֲשִׁירוּת וּמָמוֹן הָאָדָם מִכָּל הַהֶזֵּקוֹת... וְהִזְהִיר אֶת הָאִישׁ... שֶׁיְּזָרֵז אֶת הֶעָשִׁיר הַנַּ"ל שֶׁיִּרְאֶה לִקְנוֹת סְפָרָיו".

הדברים מדברים בעד עצמם. הספרים הם שמירה. הם מגינים על הבית, על הילדים, על הפרנסה, על שלום הבית. הם משרים אווירה של קדושה וטהרה. זו הסיבה שרבינו ותלמידו המובהק, רבי נתן מברסלב (מוהרנ"ת), השתוקקו כל כך שהספרים יתפשטו בכל העולם. הם ידעו שזהו התיקון של הדורות האחרונים.

מוהרנ"ת, שהקדיש את כל חייו להעלות על הכתב, לערוך ולהדפיס את תורות רבו, ראה בזה את צוואתו העיקרית. הוא ידע שההדפסה וההפצה הן המפתח להמשך קיומה של האש. במילים היוצאות מלב טהור, הוא מצווה אותנו: "אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה, ויפוצו מעינותיך חוצה שתהיו חזקים בכסף ברצון ובטרחה… וגם להזיל זהב מכיסכם להדפיס ספריו הקדושים כי על זה הזהיר ביותר" (מתוך סיפור הסתלקות מוהרנ"ת).

"מלא וגדיש": הגשמת החזון בדורנו

הצוואה הזו של מוהרנ"ת מהדהדת עד ימינו, וזוכה להתגשמות מפוארת ומרגשת דרך המפעל הקדוש של עמותת "מלא וגדיש" עמותה זו, שהוקמה בשנת 2013, חרטה על דגלה מטרה אחת ויחידה: להפיץ את ספרי רבי נחמן ותלמידיו במחיר השווה לכל נפש, ובכך לקרב את הגאולה.

החזון שלהם פשוט ועמוק: "הפצת ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים בעולם היא מפתח לגאולת עם ישראל ולתיקון העולם!". הם אינם רואים בזה עסק, אלא שליחות קודש. המודל שלהם הוא ייחודי ומעורר השתאות, מודל של מסירות נפש אמיתית. העמותה פועלת ללא שום כוונת רווח. הספרים נמכרים במחיר העלות בלבד. המחיר שאתה משלם על הספר הוא בדיוק מה שעלה להדפיס אותו, לא שקל אחד יותר. עד כדי כך, שאפילו המחסנאי שעובד במקום עושה זאת בהתנדבות מלאה, לשם שמיים, ללא קבלת משכורת.

התוצאה היא מהפכה של ממש. פתאום, כל יהודי יכול להרשות לעצמו להחזיק בבית את האוצרות היקרים הללו. ספר קטן יכול לעלות סביב 5 שקלים חדשים. ספר גדול ומהודר, כמו ליקוטי מוהר"ן בכריכה קשה, יכול לעלות בין 10 ל-18 שקלים. אלו מחירים שלא קיימים בשום מקום אחר, מחירים שמאפשרים לכל אברך, לכל בחור ישיבה, לכל בעל תשובה ולכל יהודי פשוט למלא את ביתו באור הגנוז.

איך זה עובד? המנגנון מבוסס על טהרת הנדיבות והאמונה. הם מכנים זאת "הגלגל החוזר":

1. תרומה: יהודים יקרים, המבינים את גודל הזכות, תורמים כסף לקרן ההדפסה.

2. הדפסה: באמצעות כספי התרומות, העמותה מדפיסה ספרים חדשים, באיכות גבוהה ובעיצוב מאיר עיניים.

3. הפצה: הספרים נמכרים ומופצים ברחבי הארץ והעולם במחירי העלות בלבד.

4. הגלגל חוזר: הכסף ממכירת הספרים חוזר ישירות לקרן, ומאפשר להדפיס שוב ושוב את אותם הספרים, ועוד ספרים חדשים.

כך, כל תרומה, קטנה כגדולה, אינה אירוע חד פעמי. היא הופכת להיות מנוע נצחי של הפצת התורה. השקל שתרמת היום, ידפיס ספר שיימכר, והכסף שיחזור יממן הדפסה של ספר נוסף, וכן הלאה לנצח. זוהי שותפות פעילה ומתמדת במצוות "יפוצו מעיינותיך חוצה". בזכות נדיבות הלב של עם ישראל, "מלא וגדיש" יכולים להמשיך ולהרחיב את הפעילות, לתרגם, להדפיס ולהפיץ את אורו של רבי נחמן בעולם כולו.

לחיות את האור

בסופו של דבר, הספרים אינם נועדו רק לעמוד על המדף כשמירה, על אף חשיבותה. הם נועדו לחיות אותם. הם קוראים לנו לקום, להתחיל, לנסות. הם מזכירים לנו ש**"צריך כל אדם לומר: 'כל העולם לא נברא אלא בשבילי'. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרון העולם ולהתפלל בעבורם"** (ליקוטי מוהר"ן, ה'). איזו אחריות ואיזו גדלות רבינו נותן לכל אחד ואחד מאיתנו!

הוא מלמד אותנו להשליך את יהבנו על השם יתברך בכל רגע: "ודרכִי – כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי... על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאד" (שיחות הר"ן, ב). הוא מראה לנו את הדרך להתמודד עם היצר הרע, שמפתה כל אחד בדבר שהוא מתאווה לו, אך בסוף "הוא פותח את ידו ואין בה כלום" (שיחות הר"ן, ו).

תורתו של רבי נחמן היא תורת חיים, תורה של התחדשות תמידית. היא קוראת לנו לא להיתקע בעבר, לא להתייאש מההווה, ולצפות תמיד לעתיד טוב יותר. היא נותנת כוח ועוז, גם למי שמרגיש "איש כשר פשוט", ומבטיחה ש**"עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב"** (חיי מוהר"ן, תנד).

האור של רבי נחמן זמין לכל אחד. מפעלים קדושים כמו "מלא וגדיש" מנגישים לנו את האור הזה בצורה המוחשית והזולה ביותר. כל שנותר לנו הוא לפתוח את הידיים, לפתוח את הלב, ולקחת. לקנות את הספרים, ללמוד בהם, לחיות אותם, ולהיות שותפים בהפצתם. ובזכות זה, נזכה כולנו לראות בהתגשמות הבטחתו של הצדיק, ולצעוד יחד על הגשר הצר של העולם הזה, בלי פחד כלל, עד לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.