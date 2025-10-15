קניית בית ביוון שפותחת שער גם לאזרחות אירופאית

השוק היווני ממשיך לבשר על הזדמנויות זהב למשקיעים בינלאומיים, במיוחד לקראת שנת 2026 עם התייצבות הכלכלה והמשך הצמיחה החזקה. קניית בית ביוון הפכה לאחת האפשרויות המבוקשות ביותר בקרב המשקיעים הישראלים, לא רק בזכות התשואות האטרקטיביות אלא גם בשל האפשרות לקבלת אזרחות אירופית דרך תכנית הוויזה זהב המעודכנת. עם השקעות זרות שהגיעו ל-2.13 מיליארד יורו ב-2023 ומגמת צמיחה שנמשכת גם ב-2025, השוק היווני מציג יציבות ופוטנציאל שלא נראו זה שנים רבות.

התחזיות לשנת 2026 מצביעות על המשך עליית מחירי הנכסים בשיעור של 8-15% בממוצע, תלוי באזור, מה שהופך את הרכישה בשנה הקרובה להשקעה אסטרטגית חכמה. הריבית הנמוכה יחסית, יציבות המטבע האירופי, והשיפור המתמיד בדירוג האשראי של יוון יוצרים סביבה השקעתית אידיאלית למשקיעים מחוץ לאיחוד האירופי.

תכנית ויזה זהב החדשה - שינויים מהותיים לשנת 2026

תכנית ויזה זהב היוונית עברה עדכונים משמעותיים שישפיעו על החלטות הרכישה ב-2026. החל מאוגוסט 2024, הסכום המינימלי להשקעה עלה ל-800,000 יורו באזורים מרכזיים כולל מרכז אתונה, סלוניקי ואיים פופולריים כמו מיקונוס וסנטוריני. באזורים אחרים, הסכום עלה ל-400,000 יורו, בעוד שרק נכסים מסוימים נשארו בתחום של 250,000 יורו - בעיקר נכסים המיועדים להסבה ממסחרי למגורים או מבנים היסטוריים הדורשים שיפוץ מלא. השינויים הללו יוצרים הזדמנויות חדשות למשקיעים המוכנים להתמקד באזורים מתפתחים או בפרויקטי שיקום היסטוריים. בנוסף, החל מ-2026 נדרש שטח מינימלי של 120 מטר רבוע לכל נכס כשיר, איסור על שכירות לטווח קצר לתיירים, והגבלה לנכס יחיד לכל משקיע. הדרישות החדשות כוללות גם חובת מגורים בנכס לפחות שבועיים בשנה ושמירה על הנכס למשך חמש שנים לפחות. קבוצת פאלמו מובילה בהשקעות נדלן ביוון מלווה את הלקוחות בהתאמה לדרישות החדשות ובמציאת הפתרונות האופטימליים לכל משקיע.

התהליך המשפטי המלא - שלב אחר שלב

רכישת נכס ביוון כוללת תהליך משפטי מובנה הדורש התמחות מקומית וליווי מקצועי מנוסה. השלב הראשון כולל קבלת מספר מס יווני (AFM) ופתיחת חשבון בנק מקומי, תהליכים שיכולים לקחת 2-4 שבועות בהתאם למורכבות התיק האישי. לאחר מכן מתבצעת בדיקה משפטית מקיפה של הנכס כולל בדיקת בעלות במשרד הרישום, אישורי תכנון ובנייה, וחיפוש מעמיק אחר עיקולים או משכנתאות קיימות. עורך דין מקומי מוכר ובעל ניסיון בליווי זרים יבצע את כל הבדיקות הללו ויכין את חוות הדעת המשפטית הנדרשת לביטוח הכשרה. שלב החתימה על החוזה המקדים כולל מתן מקדמה של 10-20% מערך הנכס, והוא מחייב משפטית את שני הצדדים להשלמת העסקה במועד הקבוע. התהליך מסתיים בחתימה על השטר הסופי בפני נוטריון ובהעברת הבעלות הפורמלית ברשויות המס המקומיות. משך התהליך הכולל נע בין 8-16 שבועות, תלוי במורכבות העסקה, זמינות המסמכים, ובמהירות אישור המימון אם נדרש. במקרים מורכבים של נכסים היסטוריים או עם בעיות תכנון, התהליך עשוי להימשך עד 24 שבועות.

עלויות הרכישה - פירוט מלא לתכנון תקציבי מדויק

העלויות הנלוות לרכישת נכס ביוון מגיעות ל-8-12% מערך הנכס הכולל, ומחולקות לכמה קטגוריות עיקריות שחשוב לתקצב מראש ולהכין עבורן מקורות מימון נפרדים. מס רכישה עומד על שיעורים מדורגים: 3.09% לנכסים עד 250,000 יורו, 3.73% לנכסים בין 250,000-400,000 יורו, ו-3.73% לנכסים מעל 400,000 יורו. עמלת עורך דין נעה בין 1-2% מערך הנכס ויכולה לכלול גם את דמי הנוטריון, בדיקות משפטיות ועלויות תרגום מסמכים. עמלת מתווך נדלן היא 2-4% בדרך כלל משולמת על ידי המוכר, אך במקרים מסוימים מתחלקת בין הצדדים או משולמת במלואה על ידי הקונה. עלויות נוספות כוללות דמי רישום במשרד הרישום (בין 500-1,200 יורו תלוי בערך הנכס), ביטוח הנכס השנתי, ובדיקות מקצועיות מפורטות (הערכת שמאי מוסמך, בדיקת מבנים, בדיקות תשתיות). למשקיעי ויזה זהב יש לתקצב גם דמי טיפול ממשלתיים בבקשה (2,000 יורו לפרט ראשי ו-16,000 יורו למשפחה בת 6 נפשות) ועלויות תרגום והמצאה של מסמכים רשמיים מהארץ. חשוב לזכור שנכסים חדשים שלא נמכרו בעבר כפופים למע"מ של 24% במקום מס רכישה, אלא אם מדובר בדירת מגורים ראשונה ליווני זכאי להנחות מיוחדות.

אפשרויות מימון ותנאי משכנתא מעודכנים לזרים

הבנקים היווניים הגבירו משמעותית את הנכונות לתת משכנתאות לזרים החל מ-2025, עם שיפור ניכר בתנאים ובזמינות האשראי לאחר שנים של מיתון אשראי. הבנקים המובילים כמו נשיונל בנק אוף גריס, אלפא בנק, פיראוס ובנק יורובנק מציעים מימון של עד 70% מערך הנכס למשקיעים זרים בעלי הכנסה מוכחת ויציבות פיננסית מוכחת. הריבית הנוכחית לזרים נעה בין 4.2-6.8% בהתאם לפרופיל האשראי, גובה המימון המבוקש, ומשך תקופת ההחזר. התנאים כוללים דרישה להכנסה חודשית נטו של פי 3.5-4.5 מהתשלום החודשי המשוער, המצאת אישורי הכנסה מפורטים משלוש השנים האחרונות, ובחלק מהמקרים ערבות אישית או בטוחות נוספות במדינת המוצא. תהליך אישור המשכנתא אורך 8-12 שבועות ודורש נוכחות פיזית ביוון לפחות פעמיים - פעם לפגישה ראשונית ופעם לחתימה סופית על המסמכים. חלק מהבנקים מציעים גם משכנתאות בשקלים או בדולרים למשקיעים מחו"ל המעוניינים להתגונן מפני תנודות שער החליפין, אך הריבית גבוהה בכ-0.5-1% לעומת מימון באירו. חברות מימון פרטיות ובנקים פרטיים קטנים מציעים אלטרנטיבות גמישות למשקיעים שלא עומדים בקריטריונים הבנקאיים הקלאסיים, עם ריביות של 6-11% ותנאים מותאמים אישית לכל מקרה.

תשואות השקעה ומגמות השוק המעודכנות לשנים 2026-2028

נתוני השוק היווני לשנת 2025 מציגים תמונה מעודדת במיוחד לגבי תשואות ההשקעה הצפויות ויציבות השוק לטווח הבינוני והארוך. תשואות השכירות הממוצעות עומדות על 5.2-7.8% באזורים מרכזיים ועירוניים ו-7.5-13.2% בשכונות מתפתחות או אזורים תיירותיים מובחרים. עליית המחירים השנתית בשנת 2025 הגיעה ל-8.9% בממוצע ארצי, עם פיקים מרשימים של 16-22% באזורים מסוימים באתונה, סלוניקי ואיים מובחרים. התחזיות המקצועיות לשנים 2026-2028 מצביעות על המשך המגמה החיובית עם עלייה צפויה של 7-13% שנתית, בהתאם לאזור הגיאוגרפי ולסוג הנכס הספציפי. הגורמים המניעים את הצמיחה המתמשכת כוללים התחזקות משמעותית של כלכלת יוון, עלייה רקורדית בתיירות לרמות שיא חדשות שעוברות את רמת 2019, פרויקטי פיתוח תשתית ענקיים כמו אליניקון ומטרו סלוניקי, והביקוש הבינלאומי המתגבר מאזורים חדשים בעולם כולל מזרח תיכון ואסיה. משקיעים במרכזי ערים מטרופוליניות יכולים לצפות בביטחון לתשואה כוללת מורכבת (השכירות + עליית ערך) של 13-19% שנתית, בעוד שמשקיעים באיים התיירותיים המבוקשים יכולים להגיע לתשואות יוצאות דופן של עד 28% בשנים טובות. חשוב לציין שהשוק היווני עדיין נחשב רשמית למתאושש והמחירים הנוכחיים נמוכים עדיין ב-18-25% מהשיא ההיסטורי שלפני משבר 2008, מה שמותיר מרחב משמעותי לצמיחה נוספת בשנים הבאות.

זכויות משפטיות והגנות מלאות לקונים זרים

המסגרת המשפטית ביוון מספקת הגנה רחבה ומקיפה לקונים זרים ושוויון מלא וחסר פשרות בזכויות הבעלות הפרטית. חוק הנדלן היווני מבטיח לזרים מכל מדינה זכויות בעלות מלאות ובלתי מעורערות הזהות לחלוטין לאלו של אזרחים יווניים מלידה, כולל זכות מכירה בלתי מוגבלת, העברה לכל יורש או קונה, השכרה לכל תקופה, והשאלה ללא הגבלות. המערכת המשפטית היוונית מבוססת על המסורת המשפטית הקונטיננטלית עם מסורת ארוכה ויציבה של הגנה מלאה על זכויות קניין פרטי, וקיימת גישה מלאה ובלתי אמצעית לבתי המשפט בכל מקרה של מחלוקות או בעיות משפטיות. הביטוח המשפטי המתקדם (Title Insurance) זמין בקלות ממבטחים בינלאומיים מובילים ומומלץ בחום במיוחד להשקעות מעל 500,000 יורו, והוא מכסה באופן מלא נזקים שעלולים להיגרם מפגמים נסתרים בבעלות או מבעיות בתהליך הרכישה המשפטי. המערכת הבנקאית היוונית מספקת שירותים מלאים בשפה האנגלית ובשפות נוספות, והעברות כספים לחו"ל אינן מוגבלות כלל ונמצאות בפיקוח הבנק המרכזי האירופי. זכויות הירושה מוגנות בחוק בצורה מלאה, וקיימת אפשרות גמישה לרישום הנכס על שם חברה מקומית או זרה לצרכי תכנון מיסוי מתקדם ואופטימיזציה פיננסית.

טיפים מקצועיים מתקדמים להשקעה מוצלחת

ההצלחה ברכישת נכס ביוון תלויה בתכנון מוקפד מראש ובליווי מקצועי מותאם לפרופיל האישי של כל משקיע. ראשית, חשוב מאוד לבחור באזור הגיאוגרפי בהתאמה מושלמת למטרת ההשקעה הסופית - נכסים למגורים קבועים או בתי נופש יתמקדו באזורים מגורים איכותיים עם תשתיות מפותחות, בעוד שנכסי השקעה טהורה יעדיפו מיקומים תיירותיים מובחרים או עירוניים מרכזיים עם פוטנציאל השכרה גבוה ויציב. שנית, מומלץ בחום לבקר ביוון לפחות שלוש פעמים לפני החלטת רכישה סופית - פעם לסיור היכרות כללי, פעם לסיורי נכסים ממוקדים ופעם לחתימה סופית, כדי להכיר לעומק את השוק המקומי, האזור הגיאוגרפי והמנטליות העסקית המקומית. שלישית, יש לתקצב מראש 18-25% נוספים מעבר למחיר הנכס המוצהר לכיסוי כל העלויות הנלוות, מסים, ואלמנט בטחון פיננסי לאירועים בלתי צפויים. רביעית, מומלץ בחום לעבוד אך ורק עם צוות מקצועי מקומי מנוסה כולל עורך דין מתמחה, רואה חשבון בינלאומי ומתווך נדלן דובר אנגלית עם רקורד מוכח של ליווי זרים מוצלח. קבוצת פאלמו מובילה בהשקעות נדלן ביוון מציעה שירות מלא ומקיף המתחיל בייעוץ אסטרטגי מותאם אישית ומסתיים בניהול מקצועי של הנכס לאחר הרכישה, כולל ליווי שוטף בכל הנושאים המשפטיים והפיננסיים. חמישית, חשוב מאוד לבדוק מראש ובאופן יסודי את מדיניות המס הישראלית בנוגע להכנסות מחו"ל ולתכנן את המבנה המשפטי האופטימלי להשקעה לפני ביצוע הרכישה. לבסוף, מומלץ להתמקד בנכסים עם פוטנציאל שיפור והעלאת ערך, כיוון שהשוק היווני מציע הזדמנויות רבות לרכישת נכסים במחירים אטרקטיביים הזקוקים לשיפוץ או שדרוג שיכולים להכפיל את השווי תוך 2-3 שנים.

ההזדמנות לרכישת נכס איכותי ביוון במחירים אטרקטיביים יחסית לשאר מדינות אירופה המפותחות לא תישאר זמינה לנצח. עם השיפור הדרמטי והמתמיד של הכלכלה היוונית, ההשקעות הענקיות בתשתיות לאומיות, והביקוש הגובר והמתרחב מצד משקיעים בינלאומיים מכל רחבי העולם, קניית בית ביוון ב -2026 מהווה הזדמנות אסטרטגית פז לבניית עושר משמעותי לטווח ארוך. המפתח להצלחה מבוססת וארוכת טווח טמון בתכנון קפדני ומקצועי מראש, בחירה נכונה ומושכלת של המיקום והנכס הספציפיים, וליווי מקצועי רציף ואמין לאורך כל התהליך המורכב. משקיעים הפועלים כיום במידע עדכני ומדויק ובתמיכה מקצועית איכותית מהמומחים המובילים בשוק יוכלו ליהנות מתשואות משמעותיות ומערך נכסים איכותי ויציב באחד המקומות היפים, הבטוחים והיציבים ביותר באירופה כולה.

דיסקליימר: המידע הכלול במאמר זה הוא למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי מקצועי, ייעוץ פיננסי או ייעוץ השקעתי ספציפי. שווי נכסים ותשואות עשויים להשתנות באופן משמעותי, וביצועי עבר אינם מבטיחים בשום אופן תוצאות עתידיות דומות. שיעורי מס, עלויות רכישה ותנאי מימון כפופים לשינויים תקופתיים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. מומלץ מאוד להתייעץ עם יועצים מקצועיים מוסמכים ומנוסים לפני קבלת החלטות רכישה או השקעה כלשהן. יש לוודא ולבדוק את כל המידע והנתונים עם הגורמים הרלוונטיים והמוסמכים ביוון לפני ביצוע עסקה או התחייבות משפטית כלשהי.