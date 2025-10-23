במרכז המקרה, נמצא טייס אזרחי בכיר, ששימש במשך כ־34 שנה בתפקיד מדריך טיסה בחיל האוויר הישראלי,במעמד של אזרח עובד צה"ל. בשנת 2020, בגיל 63 (ארבע שנים לפני הגיעו לגיל פנסיה), הטייס היה מעורב באירוע טיסה חריג, שבו סטה מנתיב בטיסה בשל תנאי מזג אוויר קשים, אך הצליח לנחות בשלום. לאחר האירוע הוחלט להרחיקו מתפקידו. אחרי שפוטר, הוצע לו תפקיד חלופי בשכר נמוך בהרבה.

הטייס סירב לתפקיד, וכתוצאה מכך נותר ללא עבודה. הוא פנה לבית הדין לעבודה בטענה כי פוטר שלא כדין, וכי גילו שימש שיקול סמוי בהחלטה נגדו.

הליך הפיטורים: מה קורה כאשר שימוע הופך למראית עין בלבד?

במהלך ההתדיינות המשפטית, חשף בית הדין שורת כשלים בהתנהלות המעסיק:

הליך שימוע לקוי, שנערך באיחור, ללא גילוי מלא של מסמכים.

החלטה שהתקבלה מראש, תוך שלילת האפשרות להשמיע טענות אמיתיות.

טענות מפקדים שסתרו את עצמן, והציגו את האירוע באופן מגמתי ולא מבוסס.

שורת הממצאים הביאה את בית הדין למסקנה כי ההחלטה לפטר את העובד לא התקבלה ממניעים מקצועיים טהורים, אלא מתוך שילוב מסוכן של סטריאוטיפים, לחץ ארגוני ובעיקר, התבססות פסולה על גילו של העובד ובעצם היו אלו פיטורין מחמת גיל .

הנקודה הקריטית: אפליה מחמת גיל

החוק בישראל, ובראשו חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, קובע במפורש כי אין להפלות עובד או דורש עבודה מחמת גילו - לא בקבלה לעבודה, לא בתנאי עבודה, לא בקידום, ולא בפיטורין.

במקרה זה, לא הוצגה כל ראיה אובייקטיבית לירידה ממשית בתפקוד או בכשירות, ולא הייתה כל הצדקה לפטרו מתפקידו הקבוע. למעשה, עד אותו אירוע הוא נחשב למדריך מוערך, מנוסה ובעל מוניטין חיובי.

מה המשמעות עבור מעסיקים?

פסק הדין הזה צריך להדליק נורה אדומה בקרב כל מנהל משאבי אנוש, מפקד או מנהל מחלקה. אפליה במקום העבודה מחמת גיל אינה נראית תמיד כמו אפליה, אך החוק בוחן תוצאה, לא כוונה.

כל החלטה שכוללת שיקולים כמו "הוא כבר לא מתאים", "הוא עייף", "הוא כבר עשה את שלו" או "הגיע הזמן לדם צעיר" גם אם היא נאמרת בתום לב עלולה להיות בניגוד לדין.

מה כן אפשר לעשות?

להקפיד לפעול לפי קריטריונים ענייניים בלבד - כישורים, ביצועים, ניסיון, עמידה ביעדים ולא גיל, מצב משפחתי או השערות סובייקטיביות.

לקיים שימוע אמיתי ומכבד - כולל גילוי מסמכים מראש, אפשרות לטעון, ותיעוד תקין.

להתייעץ עם עו"ד לפני כל פיטורים רגישים - במיוחד כשמדובר בעובד ותיק או בקבוצות מוגנות (הורים, בעלי מוגבלות, מבוגרים וכו').

לגבש מדיניות פנימית למניעת אפליה רכה ושקופה, כולל הדרכות והטמעת שיח זהיר ומקצועי בדרגי הניהול.

מה קורה כששיקולים "מקצועיים" חוצים את הקו הדק שבין ניהול לגילנות?

המקרה שלפנינו מחדד את ההבחנה בין שיקול מקצועי לגיטימי לבין אפליה אסורה שמסתתרת מאחוריו. גם אם הכוונה נראית עניינית, אך ההליך לא נעשה כמו שצריך והתוצאה מפלה, בית הדין עשוי לפסוק לטובת העובד התובע. כך, האחריות חלה על המעסיק לוודא ולהוכיח כי החלטותיו חפות מהטיות, במיוחד כשמדובר בעובדים ותיקים או בקבוצות מוגנות.

