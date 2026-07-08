איך בוחרים שירות סליקה נכון לעסק שלכם?

סליקת אשראי היא התהליך שמאפשר לעסק לקבל תשלום מלקוח שמשתמש בכרטיס — ולגרום לכסף להגיע לחשבון הבנק של העסק. השירות הזה כרוך בעמלות, בציוד, ולעתים בהסכמים שכדאי להבין לפני שחותמים.

מה זו עמלת סליקה ואיך היא מחושבת?

כל עסקה שמתבצעת בכרטיס כוללת עמלה שמשולמת לגורם הסולק. העמלה מחושבת לרוב כאחוז מסכום העסקה, ונעה בין 0.5% לכ-2% בהתאם לסוג הכרטיס, לאמצעי הסליקה ולנפח העסקאות של העסק.

העמלה לא תמיד קבועה. לחלק מהעסקים מציעים תעריפים שונים לכרטיסים מקומיים לעומת כרטיסים בינלאומיים, ולעסקאות שמתבצעות ברשת לעומת עסקאות פיזיות עם מסוף.

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אילו ציוד וכלים נדרשים?

הפתרונות לקבלת תשלומים בכרטיס מגיעים בכמה צורות עיקריות:

מסוף פיזי קבוע : מכשיר שעומד על הדלפק, מתאים לחנויות, מסעדות ובתי מרקחת עם נפח עסקאות יומי גבוה

: מכשיר שעומד על הדלפק, מתאים לחנויות, מסעדות ובתי מרקחת עם נפח עסקאות יומי גבוה מתאם סליקה נייד : מתחבר לסמארטפון ומאפשר לסלוק מכל מקום, פתרון נפוץ לנותני שירות שעובדים בשטח

: מתחבר לסמארטפון ומאפשר לסלוק מכל מקום, פתרון נפוץ לנותני שירות שעובדים בשטח ממשק לאתר אינטרנט: מתאים לחנויות מקוונות, מאפשר קבלת תשלום בדף הקופה של האתר

לכל אפשרות יש עלות הקמה שונה. הפתרון הזול ביותר מראש לא תמיד הוא הכלכלי ביותר לטווח הארוך.

מה כדאי לבדוק לפני שמתחייבים?

לפני שחותמים על הסכם עם חברת סליקה, כדאי לוודא כמה דברים:

מה גובה העמלה לפי סוג כרטיס — רגיל, פרמיום או בינלאומי?

האם יש עמלת מינימום חודשית גם בחודשים שקטים?

מה זמן ההעברה לחשבון — יום עסקים אחד, שלושה?

האם יש מחויבות לתקופה מינימלית וקנסות על יציאה מוקדמת?

האם הציוד ניתן לרכישה או שמדובר בשכירות בלבד?

שאלות אלו יכולות להשפיע משמעותית על ההוצאה החודשית, במיוחד לעסקים קטנים עם נפח עסקאות נמוך.

האם קבלת תשלום ברשת שונה מהסליקה הפיזית?

לעסקים שפועלים גם דיגיטלית וגם פיזית, כדאי לשים לב שהתעריפים לא תמיד זהים. עסקאות שמתבצעות ברשת נחשבות לרוב לבעלות סיכון גבוה יותר מבחינת חברות הסליקה, ולכן העמלה עליהן עשויה להיות גבוהה יותר.

בנוסף, קבלת תשלומים מקוונת דורשת עמידה בדרישות אבטחה מסוימות — בעיקר תקן PCI DSS — שמיועד להגן על פרטי הכרטיסים של הלקוחות ולמנוע פרצות אבטחה.

האם נפח העסקאות משפיע על התנאים?

בהחלט. עסקים עם נפח מחזור חודשי גבוה נהנים לרוב מעמלות נמוכות יותר, לעומת עסקים קטנים שסולקים סכומים מוגבלים. אם אתם בתחילת הדרך, שווה לברר מה יקרה לעמלות כשהעסק יגדל — האם התנאים יתעדכנו אוטומטית או שתצטרכו לנהל משא ומתן מחדש.

גם תמהיל התשלומים משנה. עסקים שמקבלים הרבה תשלומים בתשלומים (ולא חד-פעמי) עשויים להיתקל בתעריפי עמלה שונים בהתאם למדיניות הסולק.

לסיכום, בחירת שירות הסליקה הנכון תלויה בסוג העסק, נפח העסקאות, ובאופן שבו הלקוחות שלכם מעדיפים לשלם. כדאי להשוות כמה הצעות לפני שמתחייבים — ההבדלים בעמלות ובתנאים יכולים להיות משמעותיים לאורך השנה.