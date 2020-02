מייסד אתר ההדלפות 'ויקיליקס', ג'וליאן אסאנג', עומד בימים אלו במשפט בריטניה, בנוגע לסוגיית הסגרתו לארצות הברית. במהלך הדיון, עורך דינו חשף, כי נשיא ארצות הברית הציע לאסאנג' חנינה.

במשפט ההסגרה של ג'וליאן אסאנג', שנערך היום (רביעי) בלונדון, טען עורך דינו, כי טראמפ הציע למייסד ויקיליקס, שאם הוא יטען כי רוסיה לא הייתה מעורבת בפריצה למחשבי המפלגה הדמוקרטית ב-2016 - הוא יחון אותו.

עורך הדין חיזק את טיעוניו בכך שהוכיח שאחד מחברי הקונגרס הרפובליקנים - דיינא רבורקאר, הגיע לבקר את אסאנג', בזמן ששהה בהסגר בשגרירות אקוודור בלונדון, ושם הציע לו את ההצעה בשמו של נשיא ארצות הברית.

הדיון בבית המשפט, היה דיון מקדמי, ועורכי דינו של מייסד ויקיליקס, רצו להוכיח כי הדיון על הסגרתו לארה"ב, הוא לא דיון ענייני אלא דיון פוליטי.

כ

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr