מאז השקת Coca-Cola Zero לפני כ-12 שנים, המותג גדל וצמח בעשרות אחוזים מדי שנה והפך לאחד המשקאות האהובים על הצרכנים בארץ. השקת קוקה-קולה Zero בטעם מנגו מביאה איתה בשורה מרעננת לחובבי המשקה בקיץ הקרוב.

השקת קוקה-קולה זירו בטעם מנגו, המתקיימת בישראל, לראשונה בעולם, מרחיבה את מגוון המוצרים מופחתי הקלוריות של Coca-Cola Zero, ומאפשרת לצרכנים לבחור את המשקה המועדף עליהם על פי טעמם וסגנון חייהם.

קוקה-קולה Zero בטעם מנגו מושק בהתאם למבחני טעימה שנערכו ובהם נראתה העדפה ברורה של הצרכנים לטעם ייחודי זה, מה שיצר שילוב ייחודי של מנגו – אחד מהטעמים הפופולריים ביותר בקטגוריית המשקאות, עם קוקה-קולה Zero המוכר והאהוב.

יש לציין כי זאת הפעם הראשונה שבה מושק טעם פירותי טרופי במשקאות קוקה-קולה Zero בישראל, והוא מצטרף למשקאות הקיימים בסדרת ה-Zero: קוקה-קולה Zero בטעם לימון וקוקה-קולה Zero נטול קפאין.

קוקה-קולה בישראל משיקה את קוקה-קולה Zero בטעם מנגו, במטרה לתת מענה רחב לצרכים המשתנים בקרב הקהלים הרבים בישראל. מאז השקתו קוקה-קולה Zero רושם צמיחה ואהדה גבוהה בשוק המשקאות.

בשל כך, מושק הקיץ טעם מרענן נוסף המרחיב את מגוון האפשרויות לצרכנים ומתבסס על טעם אהוב, תוך מתן מענה לערכים המרעננים והפונקציונליים של המותג.

קוקה-קולה ZERO בטעם מנגו יושק בבקבוקי 1.5 ליטר ובפחיות 330 מ"ל, בכשרות המהודרת של הרב לנדא שליט"א והרב רוזנבלט שליט"א.