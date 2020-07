שלושת השבועות זהו זמן של יובש מוזיקלי מידי שנה, הצורך ביצירת מוזיקה ווקאלית עם חיי מדף קצרים, בניגוד לימי ספירת העומר הארוכים יותר, כשהאמנים מקווים שהשיר יושמע בהמשך גם בשלושת השבועות. תאריך השמעת הווקאלי בפעם הבא הוא בעוד יותר מחצי שנה ולאמנים יש ככל הנראה פחות חשק להשקיע ביצירת חומר מהיר תפוגה.

ימי "בין הזמנים" תמיד נחשבו לנוצצים יותר להוצאת חומרים חדשים וזמרים רבים מתעתדים גם השנה בה הכל התערבב, להוציא שירים חדשים רבים אחרי תשעה באב. בינתיים אנחנו פה עם יחסית מעט חומרים איכותיים והשנה גם עם מופעי ווקאל מושקעים עם מיטב הזמרים בהפקת תחנות הרדיו השונות שמתחרות ביכולת לייצר גם ימי שלושת השבועות עניין ורמה מוזיקלית. הרעיון נחמד מאד, רק היה מומלץ שזמרי הבס היו שרים את הבס הנכון... מקטעים שהגיעו לאוזניי לצערי, ישנם שחושבים שעצם שירת תו נמוך כל שהוא יחד עם שאר הזמרים מספיקה. תעשו שיעורי בית, תלמדו תווים זו לא בושה ואולי אף חובה הלכתית שהרי ידוע שימים אלו קשים ומסוכנים, כפי שנכתב בשו"ע "לא יכו התלמידים"...

גם השבוע מככב אמן האקאפלה יונתן שטרן בשניים מהביצועים היותר איכותיים שיצאו השבוע, ביצוע מחודש של הזמר אורי דוידי מארה"ב לשירו "We Will Sing Again" מתוך אלבומו האחרון "מוכנים" בלחנו של איצי וואלדנר ומילותיה של מירי ישראלי. העיבוד של שטרן מרשים ועוטף את השיר בצורה מוצלחת ואיכותית שאני מוכן לשמוע כל השנה ולא רק בימי הספירה או שלושת השבועות.

דוידי, שהוציא בספירת העומר את הגרסה הווקאלית ללהיט הענק שלו "מוכנים" גם שם בהפקתו של שטרן, בחר הפעם בשיר שקט כשהוא ככל הנראה מכוון להשמעות נוספות בתחנות הרדיו שמשמיעות בימים אלו מוזיקה ווקאלית. הביצוע הווקאלי גם שומר בתודעה את דוידי, כשהפעם הבחירה שלו בשיר שאינו להיט, יכולה אולי להזניק את השיר גם לאחר מכן. דוידי באופן כללי הוא אמן אנדרייטד בישראל, ולטעמי הוא אחד מאמני הפופ היהודי הגדולים ביותר. בחירת השירים שלו מצוינת, ויעידו כל קייטנות ופרויקטי הבנות בסמינרים השונים שלא מפסיקות להקליט קאברים לשיריו הסוחפים של דוידי. בחירת שירים היא הכישרון הגדול ביותר לו נזקק אמן פופ בימינו ודוידי עושה עבודה נהדרת בתחום.

השיר השני בהפקתו של יונתן שטרן שיצא השבוע הוא דואט של הזמרים איל טויטו וישי לפידות ללהיט הלעוס למדי של הראל טל - 'תעיתי כשה אובד'. אז קודם כל בגרסה הזו מדובר בכלל בשה עובד... מה שאולי מהווה מבחינת הזמרים את החידוש הדרוש...

השיר שבאמת הפך בשנתיים האחרונות להצלחה גדולה, כבר מיצה את עצמו בגרסת הרמיקס של לפידות והגרסה הווקאלית לא באמת מחדשת משהו מלבד ביצוע נוסף קצבי ומדויק שעשוי טוב אבל לא באמת מרגש או ייחודי משום בחינה ומחדש אצלי את התחושה שאמנים רבים לא יודעים לבחור קאברים בצורה הנכונה ומחפשים חיים קלים ובחירות קלות מידי שלבסוף יוצרות תוצאות בינוניות בקושי.

גם פה אני מאמין שהזמרים שאפו לספק לרדיו עוד להיט קצבי במיוחד שעשוי ווקאלית, הביט בוקס של שטרן והביצוע המהודק מקפיצים ומרקידים בדיוק כמו מוזיקה רגילה ואני ספק רב שזו הייתה הכוונה באי שמיעת מוזיקה בימי שלושת השבועות.

ההפתעה של השבוע, מבחינת עשרות אלפי הכניסות במדור המוזיקה של 'כיכר' הוא דווקא שיר החתונה של זמר להקת Six13, מורדי ויינשטיין, שהתחתן לפני כחודשיים בעיצומם של ימי הקורונה. ויינשטיין שמשמש בין היתר כמתזמר ומעבד גם ללהקות ווקאל אחרות מלבד הלהקה בה הוא חבר, החליט ליצור גרסה ווקאלית משלו לשירו של בני פרידמן מהאלבום האחרון "מעשים טובים" בה מצטרפים לשירה 32 מחבריו הזמרים שלא יכלו להגיע לחתונה אך נתנו את קולם בשיר לכבודה.

השיר בלחנו ומילותיו של אלי שוואב עשוי היטב והוא מרגש רק לעצם המחשבה שויינשטיין עשה בו שימוש כששר לכבוד כלתו שצעדה לעברו בחופה כשקולותיהם של כל החברים מלווים אותם מרחוק.

את הטור אחתום בביצוע נוסף בו מעורב ויינשטיין והפעם כחלק מלהקת האם שלו Six13 המצוינת שהוציאה מחרוזת להיטים חסידיים-יהודיים כשהם מארחים בה את הזמר החסידי המצליח שמואלי אונגר, הזמר החסידי שמחה ליינר וצמד האחים לוין מלהקת פומפדיסא.

המחרוזת הקצבית והסוערת משלבת את הלהיט "אליהו הנביא" שהלחין יובל סלע בו מתארח אונגר, שמחה ליינר עם הלהיט שלו "כל הכבוד" ולהקת פומפדיסא עם הלהיט הגדול שלהם, שבוצע במקור יחד עם להקת זושא - "ברוך השם".

העיבוד המשובח של חבר הלהקה קרייג רסמוביץ', כשכהרגלה של הלהקה מדובר בביצוע מהוקצע במיוחד, ברמות הגבוהות ביותר של התחום. מה שמייחד את המחרוזת מבחינת העניין בה, היא בחירת האורחים המעניינת של הלהקה שאירחה גם בעבר כוכבים גדולים אחרים לביצועים באלבומים הרבים שלה.