העולם מתחלק לשניים: אנשים שאוהבים מיונז ומוסיפים אותו לסלטים, כריכים ומטבלים ואנשים חסרי טעם. כשזה מגיע למיונז אין אמצע, אך סערה שהציתה חברת הלמנס איחדה את כל המחנות סביב הסכמה כללית אחת: מיונז בקפה זה רעיון ממש, אבל ממש, גרוע.

בתחילת החודש האחרון, פרסמה חברת הלמנס בטוויטר המלצה חמה לעוקבים שלה והציעה להם לנסות להוסיף מיונז לקפה שלהם, במקום חלב. בציוץ נכתב: "מיונז בקפה שלכם. זה הכל, זה הציוץ". בציוץ שלאחריו הם פירטו את היתרונות: "מיונז בקפה שלכם וקפה במיונז שלכם".

הפרצוף שאתם עושים עכשיו? כן, כולנו איתכם. התגובות המזועזעות לא איחרו להגיע כשרובן הגדול זה גיפים מאוכזבים ומקיאים. אנשים אף חסמו את החשבון של הלמנס. "הציוץ הזה הוא אלימות טהורה" הגיב אחד העוקבים.

בניסיון להראות כמה זו הצעה נוראית, אנשים פרסמו תמונות של קפה מעורבב עם מיונז - והתוצאות קשות לצפייה:

Is this what you wanted to see because you’re getting it pic.twitter.com/DRR50H8Ndf