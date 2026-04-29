זינוק חד בביקושים: 

גידול של מאות אחוזים ברכישת מוצרי 'הסל הזול של ישראל' 

נתוני היומיים האחרונים בסניפים המשתתפים במיזם “הסל הזול של ישראל” מצביעים על האצה חדה בביקושים ובהיקפי הפעילות: פדיון הסניפים עלה בכ-33%, לצד גידול משמעותי במספר הלקוחות בעשרות אחוזים.

“הסל הזול של ישראל” רק ברשת קארפור (צילום: יח"צ)

במקביל, נרשם גידול של כ-240% במכירות 100 מוצרי הסל, נתון שממחיש את המעבר הברור של הצרכנים למוצרים במחירים שנקבעו במסגרת המהלך.

מוצרי הסל נמכרים כיום במחירים נמוכים בעשרות אחוזים ממחירי השוק, כאשר הפער של הממוצע הארצי עומד נכון להיום על למעלה מ-34% לפי נתוני פרייסס. מדובר במחירים שלא נראו בישראל למעלה מ-25 שנה, וההנחה העמוקה היא שמובילה לכך שהפער נשמר לאורך זמן, רשתות השיווק מתקשות להגיב ברמות המחיר הללו.

הפערים הללו מייצרים אלטרנטיבה צרכנית ברורה ומובילים לשינוי בפועל בהרגלי הקנייה.

מנכ״ל קרפור ישראל, מיכאל לובושיץ, מסר:

“הצרכנים בישראל חכמים והם מצביעים ברגליים. הורדנו מחירים בפערים שלא נראו כאן עשרות שנים, והציבור מרגיש את החסכון של מאות שקלים בכל קנייה. הבעת האמון של הציבור, חשובה לנו, נותנת לנו רוח גבית ומעודדת אותנו להמשיך ולבחון גם את הרחבת המהלך״.

קארפור

