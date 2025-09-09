כיכר השבת מגייסת לצוות הסושיאל - למתאימים בלבד!

מה אנחנו מחפשים?
אנשים שמכירים את הסושיאל לעומק - פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל הרשתות. אנשים שיודעים לכתוב טקסט שגורם לאנשים לעצור באמצע הגלילה ולהגיב.
והכי חשוב - אנשים שמבינים את הציבור החרדי ויודעים איך לדבר איתו. לא חייבים להיות חרדים, אבל חייבים להבין את התרבות.
איך זה נראה?
תקבלו סיפור או חדשה ותהפכו אותם לפוסט ויראלי שכולם ירצו לשתף. תכתבו טקסטים שיגרמו לאנשים לעצור, לקרוא ולהגיב.
איפה זה קורה?
ירושלים - העיר הכי מתאימה לעבודה כזאת.
בקיצור: אם אתם אוהבים לשחק עם מילים, להכיר טרנדים ולדעת איך להכין תוכן שבאמת עובד - מקומכם איתנו.
