כיכר השבת
רק ויראלי!

כיכר השבת מגייסת לצוות הסושיאל - למתאימים בלבד!

מי פה אוהב לבלות ברשתות החברתיות? מי מבין איך לייצר פוסט שבאמת תופס? אם זה אתם - כיכר השבת מחלקת הסושיאל מחפשת אתכם!

אמ
מקודם |
(צילום: שאטרסטוק)

מה אנחנו מחפשים?

אנשים שמכירים את הסושיאל לעומק - פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל הרשתות. אנשים שיודעים לכתוב טקסט שגורם לאנשים לעצור באמצע הגלילה ולהגיב.

והכי חשוב - אנשים שמבינים את הציבור החרדי ויודעים איך לדבר איתו. לא חייבים להיות חרדים, אבל חייבים להבין את התרבות.

איך זה נראה?

תקבלו סיפור או חדשה ותהפכו אותם לפוסט ויראלי שכולם ירצו לשתף. תכתבו טקסטים שיגרמו לאנשים לעצור, לקרוא ולהגיב.

איפה זה קורה?

ירושלים - העיר הכי מתאימה לעבודה כזאת.

בקיצור: אם אתם אוהבים לשחק עם מילים, להכיר טרנדים ולדעת איך להכין תוכן שבאמת עובד - מקומכם איתנו.

מעוניינים? הקליקו כאן>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בלמקרה שפספסתם‎:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר