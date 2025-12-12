האזינו לשיעור
הדף היומי: מס' זבחים דפים פ"ט-צ' יום שישי כ"ב בכסלו
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי על מסכת שבועות עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)
