אל תהיו 'אלטע-זאכן': איך אפשר לשמור על הרעננות גם בגיל שמונים?

מה הדין כאשר נמצא קרע ביריעת ספר התורה ומתי נצטרך להחליף את היריעה כולה | האם ההבדל בין ספר "חדש" ל"ישן" תלוי בזמן שעבר מאז כתיבתו או בשיטת עיבוד הקלף | ואיך כל זה קשור לרעננות של הלימוד לפי המשנה במסכת אבות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

מסכת מנחות, דף לא'

בדף שלנו אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני ספר תורה, ומביאה הגמרא בשם רב שאם ישנו קרע ביריעה של ספר התורה, אז זה תלוי מה האורך שלו. אם הקרע הוא באורך של 2 שורות, אז ניתן לתקן ולתפור, אבל אם הקרע הוא באורך של 3 שורות, אז צריך להחליף את כל היריעה. ומוסיפה הגמרא דין נוסף בשם רבא, שכל הדין הזה, שאם הקרע הוא באורך 3 שורות יש להחליף את כל היריעה, זה רק אם מדובר ישן, עתיק, שהקרעים בו מורגשים מאוד, אבל אם זהו ספר חדש עם יריעות חדשות, אז גם קרע באורך של 3 שורות ניתן לתקן.

ומה הכוונה 'ספר ישן' ו'ספר חדש'? אומרת הגמרא שאין הכוונה לגיל הכרונולוגי של היריעות, אלא זה תלוי האם עיבדו את הקלף במי עפצים, שזה מין חומר מיוחד לעיבוד קלפים, או שלא עיבדו.

רעיון דומה מצאנו במסכת אבות, שם נאמר "הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו הכתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק", וניתן לראות שהמשנה לא אמרה ילד הלומד, או זקן הלומד, אלא "הלומד ילד", ו"הלומד זקן", זאת אומרת שהאיכות של הלימוד לא תלויה בגיל הכרונולוגי, אלא באופן הלימוד, אם אדם יגש ללימוד עם מידה של זקן - עייף, לא מתעניין, אז הלימוד יהיה באיכות אחת,אבל אם הוא יגש ללימוד עם מידה של  ילד, עם סקרנות עם רעננות, זו איכות אחרת לגמרי.

