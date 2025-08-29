כיכר השבת

אריאל לוי בשיר עידוד חדש: "תחייך אחי"

הזמר והפייטן אריאל לוי בסינגל חדש שכתב ללחן ערבי עממי - "תחייך אחי". על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי נתנאל אברהם (מזרחי)

קרדיטים:

מילים: אריאל לוי

לחן: ערבי עממי

עיבוד והפקה מוזיקלית: נתנאל אברהם

מילים:

תחייך אחי תזכור ה׳ איתך

בלילות ובימים הוא לצידך

הכל לטובה הכל מכתוב לך

אל תדאג תהיה שמח בליבך

תתחזק אחי תמשיך ותשתדל

תתחזק, תחזיק חזק ותתפלל

תסתכל תראה ת׳טוב אל תתבלבל

אל תשכח לומר כל יום תודה לאל

תחייך אחי תזכור ה׳ איתך

בלילות ובימים הוא לצידך

הכל לטובה הכל מכתוב לך

אל תדאג תהיה שמח בליבך

קום אחי אל תתייאש ואל תיפול

כך שאג רבי נחמן בקול גדול

מעליך יש אחד הוא כל יכול

מחבק שומר אותך מכל וכל

תחייך, אחי תזכור ה׳ איתך

בלילות ובימים הוא לצידך

הכל לטובה הכל מכתוב לך

אל תדאג תהיה שמח בליבך

אח שלי אם לפעמים קשה לך

אל תשכח את כל הטוב שיש בך

ה׳ יתברך תמיד אוהב אותך

עוד יותר טוב עוד יותר יהיה לך

תחייך אחי תזכור ה׳ איתך

בלילות ובימים הוא לצידך

הכל לטובה הכל מכתוב לך

אל תדאג תהיה שמח בליבך

