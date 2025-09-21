לפני כחצי שנה הלך לעולמו החזן הירושלמי הוותיק, הרב מאיר בקשי זכרונו לברכה. ר' מאיר, יליד ירושלים, היה דמות מוכרת ואהובה, שקולו המיוחד ליווה את מתפללי בית הכנסת הספרדי "ישא ברכה" ולאחר מכן בבית הכנסת "נעם" בשכונת גבעת שאול בעיר במשך כיובל שנים.

ר' מאיר בקשי ז"ל, אחיו הבכור של הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, היה לא רק בעל תפילה, אלא שומר הגחלת של מסורת הפיוט והתפילה הספרדית-ירושלמית האותנטית. במשך חמישים שנה, הוא עמד לפני התיבה והנעים בקולו את תפילות השבת והחג, כשהוא מקפיד על כל תו וכל דקדוק בנוסח המדויק שעבר מדור לדור.

כעת, במלאת חצי שנה לפטירתו, קמה יוזמה משפחתית מרגשת להנציח את מורשתו הרוחנית. במסגרת הפרויקט, הם העלו לרשת הקלטות של תפילותיו, כדי לשמר את "נוסח התפילות המדויק של הספרדי ירושלמי" כפי שהביא אותו ר' מאיר בקולו.

יהי רצון שזכות לימוד התורה והתפילה העולה מהקלטות אלו תעמוד לזכותו ולעילוי נשמתו.