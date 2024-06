כולל חזון איש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

גם בני משפחתם של גדולי הדור הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ זצ"ל, צורכים את הכשרות"

מאז הקמתו לפני מספר חודשים, "פאר הכשרות" טיפס במהירות לצמרת הכשרויות היוקרתיות בישראל. הבשרים תחת הכשר זה נכנסים יותר ויותר לבתיהם של רבנים ומשפחות בולטות בחוגי בני התורה והאברכים, בין היתר, בני משפחת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, ומשפחת מרן פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, לצד אברכים יראי שמים בכולל חזון איש, שהחלו לצרוך בשרים אלו. בראיון נדיר עם הרב דוד הלפרין, אברך מכולל חזון איש בבני ברק, הוא שיתף בתובנותיו וניסיונו עם פֵּאֵר הכשרות. הרב הלפרין, שאינו ידוע במתן ראיונות, הדגיש את ההשפעה המשמעותית של ההכשר החדש על משפחות רבות בציבור החרדי.

"בדרך כלל אני לא נותן ראיונות, אבל ביקשו ממני. יש פה משהו מאוד גדול. אני מארגן קבוצה של רבנים שאוכלים 100% בשר מהודר. יש אתרוגים א' ויש אתרוגים א' א', וכך גם בבשר. פֵּאֵר הכשרות זה למי שיותר מקפיד ויותר שם לב. אני מסתובב הרבה במשחטות, ואני מעיד באחריות מלאה כי הכשרות החדשה היא בסטנדרטים הגבוהים ביותר של עולם הכשרות"

"כאשר ניתנה לנו הזדמנות להצטרף לתכנית ההסמכה החדשה הזו, עשינו זאת, והיינו עדים לדברים משמעותיים ביותר. בילינו שבועיים בפולין, נוכחים בכל יום מתחילת השחיטה ועד סופה. הארגון והאיכות היו ללא דופי. הגאון הרב שטיצברג, תלמיד חכם מוערך, המוכר בכל הכוללים והישיבות, היה נוכח לאורך כל התהליך", ציין הרב הלפרין.

המוניטין של "פאר הכשרות" זוכה לחיזוק נוסף בזכות תמיכתן של משפחות ורבנים בולטים בבני ברק, כמו משפחת פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ והגאון רבי יודל שפירא זצ"ל. הרב הלפרין ציין שגם קהילת הגאון הרב קפלן ונציגים מקהילת "בית ה" של הרב קולדצקי החלו לצרוך את הבשר הזה.

אחד ההיבטים המרתקים ביותר של "פאר הכשרות" הוא המחיר הסביר. "יש כאן חדשות גדולות מאוד", אמר הרב הלפרין, "כי המחיר גם סביר לחלוטין. הכשרות הזו מציעה בשר כשר איכותי, מעולה ובמחיר נוח"

'פאר הכשרות' מגדירה מחדש את הסטנדרטים של בשר מהודר בציבור שומר תורה ומצוות, עם תמיכתם של רבנים בולטים ותלמידי חכמים מהשורה הראשונה היא הופכת במהירות לבחירה המועדפת עבור אלו המחפשים הסמכת כשרות קפדנית ואיכותית. ככל שהיא ממשיכה לצבור תאוצה, 'פאר הכשרות' ערוכה לקבוע אמת מידה חדשה לכשרויות המהדרין.

קו מידע של בד"ץ פאר הכשרות: 03-313-7255

