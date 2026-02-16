כיכר השבת

טרגדיה נוראית: אימא צעירה לשני ילדים נפטרה באומן

אם צעירה בת 27 לשני ילדים, נפטרה בבית חולים באומן שבאוקראינה לאחר מחלה. נציגי ומתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א פעלו להסדרת הטיפול בכבוד המת ולזירוז הליך השבתה לישראל | הלווייתה צפויה להתקיים בקרית ארבע (חרדים)

(צילום אילוסטרציה: דוברות זק"א)

ישראלית צעירה, כבת 27, אם לשני ילדים, נפטרה בתחילת השבוע בבית חולים באומן שבאוקראינה, לאחר מחלה. ארונה יובא ארצה לקבורה בקרית ארבע הסמוכה לחברון.

לאחר פטירתה של האימה התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א על האירוע הקשה, ומיד פעלו נציגי ומתנדבי היחידה - בשיתוף הרב אלי חשין, קונסולית ישראל באוקראינה גב' קטי נחשון, והרשויות המקומיות - להסדרת הטיפול בכבוד המת ולזירוז הליך השבתה לישראל.

"צוותי היחידה פועלים מול כלל הגורמים הרלוונטיים באוקראינה ומול משרד החוץ בישראל, במטרה להביא את המנוחה בהקדם האפשרי לקבורה בארץ. עם הגעת גופתה לישראל, הלוויה צפויה לצאת בקריית ארבע", נמסר מזק"א.

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה, מסר: "היחידה הבינלאומית ליוותה את הצעירה עוד במהלך אשפוזה וסייעה ככל שניתן גם בהיבטים רפואיים וקהילתיים. לצערנו, חרף המאמצים, היא נפטרה בבית החולים המקומי.

"מרגע הפטירה פעלנו במהירות מול בית החולים והרשויות באומן להסדרת כלל האישורים הנדרשים להשבתה לישראל. אנו עושים הכול כדי להביאה לקבורה מכובדת בארץ בהקדם האפשרי. אני מבקש להודות להרב אלי חשין מאומן, ולקונסולית ישראל באוקראינה גב' קטי נחשון, על הסיוע החשוב והליווי הצמוד במקום, שסייעו לקדם את הטיפול באירוע".

בזק"א מדגישים כי היחידה הבינלאומית פועלת לאורך כל ימות השנה בטיפול באירועים מורכבים מעבר לים, הן בליווי רפואי וקהילתי בשעת הצורך והן בהשבת נפטרים לקבורה בישראל, מתוך מחויבות עמוקה לכבוד המת ולמשפחות בשעתן הקשה.

