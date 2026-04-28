כוחות גדולים של כבאות והצלה, משטרה וצוותי רפואה הוזעקו בשעות הערב (שלישי) לרחוב הרב מוצפי בעיר ביתר עילית בעקבות דיווחים על להבות ועשן סמיך העולה מבניין מגורים בן שש קומות.

עם הגעת הצוותים הראשונים לזירה, התברר כי מוקד האש נמצא בחדר המדרגות בקומת הקרקע, דבר שגרם לאפקט ארובה והוביל למילוי מהיר של חלל המבנה בעשן סמיך שחדר לדירות המגורים. עשרות דיירים, ובהם משפחות עם ילדים קטנים, נלכדו בקומות הגבוהות והוציאו את ראשם מהחלונות תוך שהם זועקים לעזרה.

לוחמי האש מתחנת עציון החלו מיד בפעולות כיבוי מהירות לצד סריקות נרחבות בבניין תחת עשן כבד. במהלך המבצע חולצו מהבניין כ-35 דיירים שפונו למקום מבטחים.

במקביל, כוחות המשטרה פעלו לאבטחת הזירה, הרחקת סקרנים והסדרת התנועה ברחוב כדי לאפשר לרכבי החירום גישה מהירה. גורמי הרפואה בשטח העניקו טיפול ראשוני ליותר מעשרים דיירים שסבלו משאיפת עשן, כאשר שבעה מהם נזקקו לפינוי לבית החולים להמשך טיפול.

בין הפצועים שפונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נמנים חמישה ילדים בגילאי 4 עד 13, וכן שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. מצבם של כלל הנפגעים מוגדר קל והם הגיעו לבית החולים כשהם בהכרה מלאה.

מפקד המשמרת במערך הכבאות ציין כי האירוע היה יכול להסתיים בתוצאות קשות הרבה יותר, והדגיש את החשיבות הקריטית של התקנת גלאי עשן בבתים פרטיים, אמצעי פשוט שמתריע על פרוץ האש ומציל חיים בזמן אמת.

מיד לאחר השגת שליטה על הלהבות, החל חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה בבחינת הזירה. מהממצאים הראשוניים עולה חשד כבד כי מדובר בהצתה מכוונת שהחלה במוקד בחדר המדרגות. בעקבות כך, חוקרי תחנת עציון במחוז ש"י פתחו בחקירה פלילית נמרצת לאיתור חשודים במעשה, תוך איסוף ממצאים פורנזיים וגביית עדויות מהדיירים בבניין.