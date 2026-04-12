נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" — חיל הים האמריקאי יספק ליווי לספינות סוחר התקועות במצר הורמוז בגלל המצור האיראני, כדי לאפשר להן לעזוב את המפרץ הפרסי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והזהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".

