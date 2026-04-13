המתנה היוקרתית שהשוטר היהודי קיבל מקציני משטרה איראנים

על אף שיש לי את האפשרות, כמי ש"נהנה" מחסינות פרלמנטרית, לעלות למירון – איני חש שראוי שאעשה זאת בזמן שאתם, אחי היקרים, אנשי מירון, לא יכולים לעשות זאת | ח"כ מאיר פרוש בטור אישי על ביטול ההילולה במירון (חרדים)מאיר פרוש
צניחה ניכרת בטמפרטורות לקראת ל"ג בעומר | גשם מקומי ורוחות חזקות ילוו את החוגגים הלילה ומחר | התחזית המלאה בפנים: כך ייראו ימי ההילולא בצל העננים והצינה (מזג האוויר)
הרשות השופטת באיראן הודיעה על הוצאה להורג של שלושה בני אדם שהוגדרו כ'סוכני מוסד' • לטענת השלטונות, השלושה השתתפו במהומות נגד המשטר בינואר ופגעו בכוחות הביטחון (חדשות)קובי אטינגר
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הודיעו לנשיא המדינה יצחק הרצוג על נכונות לקיים מגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה נתניהו| התנאים: השיחות ייפתחו ללא תנאים מוקדמים והמשפט ימשיך במקביל (פוליטי)ישי כהן
צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" — חיל הים האמריקאי יספק ליווי לספינות סוחר התקועות במצר הורמוז בגלל המצור האיראני, כדי לאפשר להן לעזוב את המפרץ הפרסי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והזהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".כיכר השבת
צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב יראון. הפרטים נבדקים.כיכר השבת
