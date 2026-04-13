כיכר השבת
התיק הנפיץ מגיע לבג"ץ: ההחלטה החריגה של השופטים - שמעוררת ביקורת

שופטי בג"ץ הודיעו היום כי לא תתאפשר כניסה לקהל הרחב לדיון בעניין העתירות נגד השר איתמר בן גביר | על פי ההחלטה "קיים חשש לכך שהדיון עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות"| בן גביר, ששאלת פיטוריו תעלה לדיון בבג"ץ ביום רביעי הגיב בשתי מילים: "הם מ פ ח ד י ם !"  (חדשות)

בן גביר | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
06:55

משפט רה"מ | בוטלה עדותו של נתניהו: "בעקבות עדכון לילי מעורך דינו"

06:53

הערימו קשיים במטרה להכשיל את ההילולה במירון \\ מאיר פרוש

על אף שיש לי את האפשרות, כמי ש"נהנה" מחסינות פרלמנטרית, לעלות למירון – איני חש שראוי שאעשה זאת בזמן שאתם, אחי היקרים, אנשי מירון, לא יכולים לעשות זאת | ח"כ מאיר פרוש בטור אישי על ביטול ההילולה במירון (חרדים)

מאיר פרוש
06:44

תכינו את הסוודרים והמטריות | המהפך הקיצוני של ל"ג בעומר; גשם, רוחות ושלג

צניחה ניכרת בטמפרטורות לקראת ל"ג בעומר | גשם מקומי ורוחות חזקות ילוו את החוגגים הלילה ומחר | התחזית המלאה בפנים: כך ייראו ימי ההילולא בצל העננים והצינה (מזג האוויר)

06:39

איראן הוציאה להורג 3 "סוכני מוסד" שהואשמו בהשתתפות במהומות

הרשות השופטת באיראן הודיעה על הוצאה להורג של שלושה בני אדם שהוגדרו כ'סוכני מוסד' • לטענת השלטונות, השלושה השתתפו במהומות נגד המשטר בינואר ופגעו בכוחות הביטחון  (חדשות)

קובי אטינגר
06:35

היועמ"שית להרצוג: מוכנים לשיחות הסדר טיעון עם נתניהו |  לא יהיו תנאים מוקדמים והמשפט יימשיך

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הודיעו לנשיא המדינה יצחק הרצוג על נכונות לקיים מגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה נתניהו| התנאים: השיחות ייפתחו ללא תנאים מוקדמים והמשפט ימשיך במקביל  (פוליטי)

ישי כהן
04:14

התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה - הפרטים בבדיקה

צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.

00:05

טראמפ מכריז על מבצע אמריקאי לשבירת המצור האיראני על הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" — חיל הים האמריקאי יספק ליווי לספינות סוחר התקועות במצר הורמוז בגלל המצור האיראני, כדי לאפשר להן לעזוב את המפרץ הפרסי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והזהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".

23:52

טראמפ מודיע: ממחר נתחיל לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע "פרויקט החירות" לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז | טראמפ הודיע כי "אם התהליך יופרע - נטפל בכך בכוח" (בעולם)

יוסי נכטיגל
