מבזקספרי התורה נבדקו

בטהרן נושמים לרווחה: זה מה שהתברר אחרי הפגיעה הישראלית בבית כנסת

אחרי הפגיעה בבית הכנסת בטהרן, בעקבות תקיפה ישראלית בקרבת מקום, ספרי התורה נבדקו, והתברר כי נותרו שלמים. הנזק נגרם רק לתיקים החיצוניים. אנחת רווחה בקהילה היהודית המקומית (בעולם)

ספרי התורה שניזוקו | צילום: צילום: לפי סעיף 27א
00:05

טראמפ מכריז על מבצע אמריקאי לשבירת המצור האיראני על הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" — חיל הים האמריקאי יספק ליווי לספינות סוחר התקועות במצר הורמוז בגלל המצור האיראני, כדי לאפשר להן לעזוב את המפרץ הפרסי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והזהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".

23:52

טראמפ מודיע: ממחר נתחיל לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע "פרויקט החירות" לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז | טראמפ הודיע כי "אם התהליך יופרע - נטפל בכך בכוח" (בעולם)

יוסי נכטיגל
23:51

התרעות במרחב יראון - הפרטים בבדיקה

צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב יראון. הפרטים נבדקים.

23:51

אזעקות בקו העימות ובאזור יראון בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות וביישוב יראון בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן. זמן מקלט: 15 שניות.

23:06

אסון על ספינת התענוגות: 3 נוסעים מתו מהתפרצות נגיף על הסיפון  

שלושה בני אדם אותרו ללא רוח חיים על סיפון ספינת תענוגות באוקיינוס האטלנטי | מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה | על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ | ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה (בעולם)

יוסי נכטיגל
22:49

בתוך שדה חקלאי: אוצר מטבעות ויקינגי שובר שיאים נחשף בנורווגיה

יותר מ־3,000 מטבעות כסף בני כאלף שנה התגלו במקרה בשדה חקלאי - ומספקים הצצה נדירה לרשתות המסחר הענפות של תקופת הוויקינגים (בעולם)

אבישי לוי
