תנועה חריגה: כ-100 מטוסי קרב אמריקאים בשמי המזרח התיכון

הממשלה אישרה הערב את הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 19 במאי, על רקע ההתפתחויות הביטחוניות | לפי מסמכי ההחלטה, מדובר בהארכה נוספת של ההכרזה החלה על כלל שטח המדינה, שנקבעה בעקבות המצב הביטחוני | במקביל, ישראל וארצות הברית מתאמות מהלכים לקראת אפשרות של חידוש לחימה באיראן (חדשות)בני סולומון
ר' יפת בן ה-72 ממושב עזריאלי אובחן כסובל מטרום אלצהיימר חריף עד לאובדן יכולת הקריאה. לאחר חודשים של לימוד קבוע בכולל, נסוגו התסמינים לחלוטין | הרופא המומחה קבע בתדהמה: "המחלה נעלמה ללא טיפול קונבנציונלי" (חרדים)בני סולומון
שעות ספורות לאחר מעמד ההדלקה בראשותו בהשתתפות אלפים בעיר רחובות, התבשר הגאון הינוקא על הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת | במעמד ההדלקה התייחס הגאון הינוקא לכך שרבים נמנע מהם להשתתף בהילולא בהר מירון (חרדים)איציק אוחנה
בעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני כדי שזו תוכל להתמודד עם משבר אנרגטי | המהלך סוכם על ידי שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ושר החוץ גדעון סער, לבקשת משרד האנרגיה הגרמני | סער, המבקר היום בגרמניה עדכן את הגרמנים על ההסכמה הישראלית (מדיני)בני סולומון
בצל ההחלטה להגיש כתב אישום נגדו בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר הגיע היום לברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מועצת הרבנות הראשית לישראל | הרב בירך את יעקובי "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" (ברנז'ה)איציק אוחנה
אישה בת 64 וארבעת ילדיה שאיבדו את דרכם בהרים ליד צפת, אותרו הערב כשהם לכודים על צוק. המשפחה אותרה באמצעות רחפן של איחוד הצלה שסרק את האזור, וכוחות יחידת החילוץ פועלים כעת בשטח לחילוצם המהיר תחת תנאי שטח מורכבים 0בארץ)מישאל לוי
עלי אכבר ולאיתי, יועץ המנהיג העליון של איראן, פנה באיומים למלחי ספינת המלחמה האמריקאית "יו אס אס טריפולי": "אתם בסך הכול 'ניצבים' בהצגה קולנועית שנועדה לשרת את הבחירות הנשיאותיות הקרובות של טראמפ. הנשיא שלכם לא היה מסוגל להציל את הכוחות האמריקאים במלחמה הקודמת. כעת הוטל עליכם להגן על 'קופות הכסף' באזורנו - אך סופכם יהיה בבית מטבחיים. ההיסטוריה היא מורה טוב, והאגדה של 'טריפולי' לא תחזור על עצמה במפרץ - אלא תהפוך לסיוט שיערער את ביטחונכם".כיכר השבת
בני משפחתו של ימנו זלקה ז"ל קיימו שיחה כואבת בזירת הרצח, בה התריעו מפני אובדן הביטחון האישי בערים המרכזיות בישראל | הם הדגישו כי מדובר במאבק חברתי של כלל הציבור, וקראו למערכת המשפט להטיל ענישה מקסימלית שתייצר הרתעה ותמנע את הרצח הבא שכבר "כתוב על הקיר" (בארץ)קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ