עלי אכבר ולאיתי, יועץ המנהיג העליון של איראן, פנה באיומים למלחי ספינת המלחמה האמריקאית "יו אס אס טריפולי": "אתם בסך הכול 'ניצבים' בהצגה קולנועית שנועדה לשרת את הבחירות הנשיאותיות הקרובות של טראמפ. הנשיא שלכם לא היה מסוגל להציל את הכוחות האמריקאים במלחמה הקודמת. כעת הוטל עליכם להגן על 'קופות הכסף' באזורנו - אך סופכם יהיה בבית מטבחיים. ההיסטוריה היא מורה טוב, והאגדה של 'טריפולי' לא תחזור על עצמה במפרץ - אלא תהפוך לסיוט שיערער את ביטחונכם".

