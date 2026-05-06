שני חיילים נפצעו מרחפני נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון

התקשורת הרשמית באיראן הכריזה כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקאית. לדברי הגורמים האיראניים, ההצעה משמעותה "כניעה לדרישותיו המוגזמות של טראמפ".כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לתשובה האיראנית להצעה האמריקאית וציין כי הוא לא אוהב אותה וכי היא בלתי מתקבלת על הדעת. זאת לאחר שאיראן השיבה ללא התייחסות לתוכנית הגרעין.כיכר השבת
נהג רכב כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. הרכב התנגש בגדר ההפרדה. חובשי איחוד הצלה שטיפלו בזירה דיווחו כי הנהג סובל מחבלות ופציעות בראשו, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.קובי רוזן
מקורות לבנוניים מדווחים כי תקיפת צה"ל באזור סג'ד (סוג'וד) גרמה להפסקת חשמל אזורית בכל נפת ג'זין. מוקדם יותר היום הותקפה תחנת חשמל בכפר רמאן ליד העיר נבטיה.קובי אטינגר
חרדים קיצונים השחיתו בסוף השבוע האחרון את שלטי הקמפיין 'אהבת חינם' של כוכב הרשת שוקי סלומון ברחבי העיר בני ברק שעליהם מופיעה תמונתו עם הכיתוב: "די לפילוג די לשנאה, בואו נאהב כי אחים אנחנו" • צפו בתיעוד והנסיון של סלומון לאתר את המשחיתים (ברנז'ה)איציק אוחנה
ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות)ב. ניסני
