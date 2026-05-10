צה"ל חיסל מחבלי נוח'בה ומחבלים נוספים ברצועת עזה

כוחות צה"ל בדרום הרצועה חיסלו היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. באירוע נפרד אתמול, כוחות חטיבת 'המחץ' בצפון הרצועה זיהו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בשני המקרים, חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות. לפני התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים.

01:00

איראן דוחה רשמית את הצעת ארה"ב — "כניעה לדרישות מוגזמות"

התקשורת הרשמית באיראן הכריזה כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקאית. לדברי הגורמים האיראניים, ההצעה משמעותה "כניעה לדרישותיו המוגזמות של טראמפ".

23:55

האיראנים עונים לטראמפ: "הוא לא מרוצה מהתשובה? יותר טוב, לא אכפת לנו"

23:36

טראמפ: התשובה האיראנית בלתי מתקבלת על הדעת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לתשובה האיראנית להצעה האמריקאית וציין כי הוא לא אוהב אותה וכי היא בלתי מתקבלת על הדעת. זאת לאחר שאיראן השיבה ללא התייחסות לתוכנית הגרעין.

23:17

טראמפ בפוסט נוסף: "התשובה של איראן לא מקובלת לחלוטין!"

23:10

נהג כבן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית בכביש 4

נהג רכב כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. הרכב התנגש בגדר ההפרדה. חובשי איחוד הצלה שטיפלו בזירה דיווחו כי הנהג סובל מחבלות ופציעות בראשו, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.

קובי רוזן
23:03

תקיפות צה"ל בלבנון גרמו להפסקת חשמל אזורית בנפת ג'זין

מקורות לבנוניים מדווחים כי תקיפת צה"ל באזור סג'ד (סוג'וד) גרמה להפסקת חשמל אזורית בכל נפת ג'זין. מוקדם יותר היום הותקפה תחנת חשמל בכפר רמאן ליד העיר נבטיה.

קובי אטינגר
23:01

קיצוניים השחיתו את תמונתו של כוכב הרשת החרדי - כעת הוא מציע פרס 

חרדים קיצונים השחיתו בסוף השבוע האחרון את שלטי הקמפיין 'אהבת חינם' של כוכב הרשת שוקי סלומון ברחבי העיר בני ברק שעליהם מופיעה תמונתו עם הכיתוב: "די לפילוג די לשנאה, בואו נאהב כי אחים אנחנו" • צפו בתיעוד והנסיון של סלומון לאתר את המשחיתים (ברנז'ה)

איציק אוחנה
22:50

בעקבות הפוסט: כך נראתה הפגישה שנתניהו נאלץ לסיים כדי לשוחח עם טראמפ 

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות) 

ב. ניסני
